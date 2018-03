Ludwigsburg Das große Möbelrücken

Ludwigsburg / Uwe Roth

Im November 2019 beginnt im Ludwigsburger Schloss das große Möbelrücken. Dazu wird der Südtrakt für Besucher vier Monate gesperrt. Die Wohnung des ersten württembergischen Königspaars Friedrich und Charlotte Mathilde sowie deren Empfangszimmer werden hergerichtet. Die herrschaftlichen Räume werden in dieser Zeit aber nicht modernisiert. Dabei liegt die letzte grundlegende Renovierung 200 Jahre zurück. „Wir bringen die Räume wieder in ihren Ursprungszustand“, erläutert Patricia Peschel das von ihr geleitete Projekt, das dem Besucherpublikum und zugleich der Forschung dient.

Der Geschmack der Zeit

Die neue Möblierung wird am Ende wieder die alte sein – so wie sie dem Geschmack der Zeit um 1800 entsprach. Die promovierte Kunsthistorikerin ist seit einigen Jahren mit den Vorbereitungen der Großaktion beschäftigt. Ihr Büro hat sie im östlichen Seitenflügel, dem Sitz der Schlossverwaltung. Peschel hat das große Glück, dass ihre Leidenschaft fürs Sammeln und ihr Beruf ein und dasselbe sind. Wobei Sammelleidenschaft nicht der wahre Ausdruck ist. Die Kuratorin für das große Möbelrücken ist eine leidenschaftliche Wiederentdeckerin.

Das ist erklärungsbedürftig und geht letztlich auf die Kriegsjahre zurück: Als Bomber der Alliierten Anfang der 1940er-Jahre immer näher kamen, wurde die wertvolle Einrichtung des Neuen Schlosses in Stuttgart und ebenso die des Ludwigsburger Schlosses in Kisten verpackt. Lkw fuhren die kostbare Fracht zu verschiedenen Klöstern im Schwarzwald. Dort waren sie sicher versteckt. „So hat es kaum Verluste gegeben, und nach dem Krieg war das meiste noch vorhanden“, sagt die Wissenschaftlerin. Vom Neuen Schloss waren nach einem Luftangriff nur die Außenmauern übrigen geblieben. Dagegen hat das Ludwigsburger Schloss die Kriegszeit unbeschadet überstanden.

In den 1950er-Jahren wurden die Objekte aus dem Schwarzwald zurückgeholt. Weil es in Stuttgart nur eine Ruine gab, landete Vieles im Barockschloss. Das war nun doppelt möbliert, viele Räume waren mit manchem Sammelsurium überladen. Um eine korrekte Zuordnung der Möbel habe sich damals niemand gekümmert, sagt die Kuratorin. Die Möbel wurden dort abgestellt, wo Platz war und es passend schien. „Die eigentliche Funktion des Schlosses war nicht mehr erkennbar.“ Aus dem Barockschloss war ein aus historischer Sicht fragwürdiges Museum geworden. Die Besucher erhielten einen Einblick in die Wohnwelt des Hochadels, den die Wissenschaft historisierend nennt - Geschichte grob angepeilt.

Das wird nun rückgängig gemacht. Rund 2000 Möbel, Gemälde und sonstige Einrichtungsgegenstände kommen an ihren ursprünglichen Platz. Manches wird zuvor restauriert. Für die Aktion hat das Land insgesamt 3,8 Millionen Euro bereitgestellt. „Nach 1826 ist Schloss Ludwigsburg nicht mehr groß verändert worden“, erläutert Peschel, warum „dies für die Wissenschaft ein echter Glücksfall ist.“

Als Charlotte Mathilde von Württemberg 1828 verstarb, verfiel das Schloss in einen lang anhaltenden Dornröschenschlaf. Das wird nun mit Inventarlisten wieder zum Leben erweckt. Darin sind alle Gegenstände beschrieben und einem Raum zugeordnet. „Die Beschreibungen sind kurz, aber sehr prägnant. Auch ohne Zeichnung ist es leicht, die Objekte zu identifizieren“, sagt die Kunsthistorikerin, die mit solchen Hinweisen tagelang die Räumlichkeiten durchstreifte und Vieles neu entdeckt hat – nur eben im falschen Raum oder in einem der Magazine außerhalb des Schlosses.

So etwa zwei „Spieltische mit Schüben und grünem Tuch beschlagen, zum Zusammenlegen“, wie es das Inventarbuch für das Assembleezimmer der Königin beschreibt. Die Möbel waren nicht mehr aufzufinden. „Dabei bin ich im Schloss an den Tischen mit Sicherheit hundert Mal vorbeigelaufen, bevor wir entdeckten, dass es das ist, was wir suchen“, lacht sie.

Handel und Auktionen

Ganz wenige Gegenstände wurden im Kunsthandel entdeckt oder auf Auktionen zurückgekauft. Um die Einrichtung originalgetreu wieder herzustellen, hilft neben den Inventarlisten ein Blick in das „Journal des Luxus und der Moden“, das zwischen 1786 und 1826 erschienen ist. „Das war das ‚Schönen wohnen‘-Magazin der damaligen Zeit“, stellt sie dazu fest. Mode sei zu der Zeit wichtig gewesen. Hippe adelige Frauen setzten Trends. Weil diese von Hof zu Hof reisten, waren sie das, was man heute Influencer nennt. Nach dem großen Möbelrücken bekommen solche Anekdoten wieder einen Sinnen.