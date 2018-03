Ludwigsburg Caligari-Preis für den Nachwuchs

Ludwigsburg / bz

Rund 300 Millionen US Dollar, mehr als 243 Millionen Euro, hat der dritte Teil der Piratensaga „Fluch der Karibik“ gekostet und ist damit der teuerste Film der Welt. So viel Geld haben die Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg nicht zur Verfügung, zumindest nicht am Anfang ihrer noch jungen Karrieren. Um dennoch ihre Ideen zu verwirklichen, wurde der Caligari-Preis vom Förderverein der Filmakademie ins Leben gerufen. Unterstützt wird der Verein dabei von Firmen und Institutionen aus der Region.

Erstmals „Best of Caligari“

Dieses Jahr wird der Caligari- Förderpreis zum 20. Mal verliehen. Beworben haben sich 34 studentische Projekte, teilt Pressesprecher Andreas Friedrich mit. 21 davon wurden durch den Vorstand des Fördervereins für die Endauswahl nominiert. Nach dieser Nominierung präsentieren alle Bewerber ihre Projekte vor einem ausgewählten Publikum aus der Film-, Fernseh- und Medienbranche an diesem Dienstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, im Albrecht-Ade Studio in Ludwigsburg. Diese Jury wählt dann zehn Projekte aus, die jeweils 5000 Euro gewinnen. In diesem Jahr wird zudem erstmals der „Best of Caligari“ vergeben, teilt die Filmakademie in einer Ankündigung mit. Wie der Name schon sagt, wird in dieser Kategorie der beste Film der Caligari-Preisträger gesucht.

Und die Liste istlang. Mit einem Caligari ausgezeichnete Produktionen gewannen bedeutende Preise, wurden auf vielen Festivals vorgestellt und sogar zum Studenten-Oscar nominiert. Die Student Academy Awards sind eine Preisverleihung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences an filmschaffende Studenten, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten.

So können zum Beispiel die Preisträger Dorian Lebherz und Daniel Titz nach ihrem gefeierten Werbespot „Dear Brother“ mit weiteren Preisen für „ABC of Death“ (Caligari Preisträger 2016) aufwarten. Mit dem Max-Ophüls-Preis wurde der Dokumentarfilm „Ohne diese Welt“ ausgezeichnet. Nora Fingscheidt war mit diesem Projekt ebenfalls Caligari-Gewinnerin 2016.

Dieses Jahr bewarben sich Teams aus den Abteilungen szenischer Film, Dokumentarfilm, Werbefilm, Animation, Fernsehjournalismus, Serienproduktion und Interaktive Medien. Eine Besonderheit des Preises ist jedoch, dass es sich um Projekte handelt, die im Rahmen des dritten und vierten Studienjahres erstmals realisiert werden.

Da hat es auch die Jury nicht immer einfach, denn sie können lediglich die eingereichten Unterlagen wie Drehbücher sowie die Vorstellung der Projekte, das sogenannte Pitching, beurteilen. Das englische Wort „pitch“ heißt so viel wie etwas aufbauen und ist eine in der Filmbranche gängige Praxis, Projekte vorzustellen. Meist sind es Filmstudios oder Produzenten, die es zu überzeugen gilt. „Den Pitchings, kommt ein hoher Stellenwert zu und ist gleichzeitig eine gewollte Übung in der Vorbereitung auf das künftige Berufsleben“, so die Filmakademie.

5000 Euro für den eigenen Film

Umso wichtiger ist auch der Förderpreis. Denn das Preisgeld darf ausschließlich zur Realisierung von Studien- oder Abschlussarbeiten genutzt werden. Die Produktionskosten derartiger Projekte können von der Filmakademie nur teilweise übernommen werden. Deshalb müssen die Studenten zur Finanzierung ihrer Produktionen Eigenbeiträge leisten und Sponsoren anwerben, was aber meistens nur in begrenztem Umfang möglich sei. Deswegen wurde der Caligari-Förderpreis ins Leben gerufen.

Zwei Preise sind über die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins finanziert, acht Preise kommen von Stiftern aus der Wirtschaft und Kulturinstituten. Seit 1999, als die ersten Caligaris vergeben wurden, hat der Förderverein damit 743 000 Euro für studentische Projekte bereitgestellt.