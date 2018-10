Kino Britische Filme

Ludwigsburg / bz

Sechs englischsprachige Filme werden exklusiv in Schulvorführungen für Kinder und Jugendliche im Luna-Kino in Ludwigsburg gezeigt. Die Reihe Britfilms richtet sich an Schulklassen. Für die Schüler ermöglicht dies nicht nur einen praktischen Umgang mit der Fremdsprache, es bietet außerdem einen Einstieg in die faszinierende Welt des Films.

„Paddington 2“ (bis Klasse 7) fängt das Tempo, den Witz und die Gutmütigkeit des Vorgängers ein. Durch die Linse eines düsteren Märchens blickt „Pin Cushion“ (ab Klasse 8) auf die moderne Gesellschaft. „I Kill Giants“ (ab Klasse 7) zeigt die Gedankenwelt eines intelligenten Mädchens. Als realitätsnahe Geschichte setzt „Just Charlie“ (ab Klasse 9) sich mit Geschlechterrollen auseinander. „Short Term 12“ (ab Klasse 10) gibt den Blick auf das frei, was das Leben auszeichnet. „Handsome Devil“ (ab Klasse 9) beinhaltet Themen wie Identitätsfindung, Sexualität.

Info Vorführtermine gibt es online. Alle Filme werden im englischsprachigen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt beträgt vier Euro für Schüler, Lehrer haben freien Eintritt.

www.kinokult.de/britfilms