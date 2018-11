Unterhaltung Bewegungen der Perfektion

Ludwigsburg / Carolin Domke

Ein vollgepacktes Programm aus klassischem Pas de deux bis hin zu modernen, gar abstrakten Choreografien erwartete die Besucher der Ballett Gala 2018 der Tanzstiftung von Birgit Keil. Auf einer schlicht gestalteten Bühne mit farblich wechselndem Hintergrund zeigten Stipendiaten und ehemalige Stipendiaten der Tanzstiftung und Gasttänzer ihr Können – hin und wieder begleitet von der Württembergischen Philharmonie Reutlinge mit Musikdirektor Matthew Rowe.

Gewaltige Gefühlswelt

In 17 einzelnen Stücken ging es um den Kampf in der Liebe, Sünden, das Fühlen der Musik und eine fragwürdige Welt. Schmerz, Frust, Verlangen aber auch das Sanfte, die Hoffnung und die Sehnsucht – nicht nur das zeigten die professionellen Tänzer allein in ihren Bewegungen, auch ihr Ausdruck überzeugte und zog das Publikum in ihren Bann.

Auf ein schweres Stück wie Schubert, welches allein mit dem Klavier begleitet wurde und geradezu die Luft vor Spannung und Mitgefühl zuschnürte, folgte der zarte und aufmunternde Paartanz „aus Holbergs Zeit“. Ein Verlauf, der für viele Stimmungsschwankungen während des Abends sorgte.

Eine völlige Überraschung, die aber das Publikum außerordentlich überzeugte war die Uraufführung „Uni Text“ mit der Choreographie von Young Soon Hue. Ein gleichmäßiger elektronischer Beat halte durch den großen Saal des Forums in Ludwigsburg, während die Tänzer in schnellen Bewegungen die Bühne für sich einnahmen. Die Masse unter eine Lichtkegel versammelt, einer fällt – der Ausbruch aus der Gesellschaft? Tosender Applaus und Jubel waren die Antwort für die einzigartige Inszenierung.

Stetig im Wechsel der Moderne Tanz und klassische Elemente. So durfte ein Ausschnitt aus Schwanensee oder Rachmaninoff, allerdings in der Version 2.3, nicht fehlen. Und wer hinter Carmen ebenso etwas klassisches vermutet hätte, der wurde von Lucia Lacarra und Alexandre Riabko eines besseren belehrt. Vor einer Gefängniswand gaben sie sich dem verbotenen Spiel der Liebe zwischen Gefängniswärter und Gefangenen hin – im modernen Stil.

Drei Stunden, 17 Stücke erforderten einiges an Sitzfleisch und so manch ein ungeduldiges Raunen war zum Ende hin der Menge zu entnehmen. Doch die herausragende Leistung der Tänzer ließ das schnell wieder vergessen.