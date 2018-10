Prozess Bewährung für geplatzte Hehlerei

Ludwigsburg / Heike Rommel

Zwei 31- und 22-jährige Serben waren nur fünf Tage in Deutschland, um Geld durch eine Straftat zu machen. Dass sie es waren, die einen Baucontainer am Römerhügel aufgebrochen haben, konnte ihnen das Ludwigsburger Amtsgericht aber nicht nachweisen. Gewerbsmäßige Hehlerei mit Baumaschinen und Werkzeugen im Gesamtwert von rund 20 000 Euro aber schon. Dafür wurden sie zu jeweils einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und sollen sofort zurück nach Serbien. Beide saßen vor der Verhandlung jeweils fünf Monate in Untersuchungshaft.

Beute im Wert von 20 000 Euro

Das Vorhängeschloss am Baucontainer einer Landschaftsbau-Firma wurde zwischen dem 8. Mai, 20 Uhr, und dem 9. Mai 2018, 6 Uhr, geknackt, so die Polizei. Die Beute, Baumaschinen und Werkzeuge für rund 20 000 Euro kam in einen eigens dafür umgebauten Transporter. Eine der Baumaschinen wiege etwa 100 Kilo. Eine Platte, eine Wasserpumpe, ein Aggregat, ein Elektrohammer, eine Flex, Kabeltrommeln, ein Winkelschneider, sechs Benzinkanister und vieles mehr hatten im Kleintransporter der Diebe Platz.

Als die beiden Angeklagten am 9. Mai zwischen 23 und 23 Uhr bei einer Kontrolle auf dem Weg nach Österreich von der bayerischen Polizei festgenommen wurden, hatten sie einen Hydraulikhammer für 15 000 Euro dabei.

Gestehen Hehlerei

Die Verteidiger der beiden Angeklagten gaben für ihre Mandanten vor Gericht geständige Erklärungen in Sachen Hehlerei ab. Die beiden Serben wollten die Beute auf einem Hehlermarkt in Essen verkaufen. Das gelang ihnen aber nicht, denn die Polizei stellte alles sicher und gab der bestohlenen Landschaftsbau-Firma ihr Eigentum wieder zurück. „Meinem Mandanten war klar, dass das Zeug nicht aus einer legalen Quelle kommen kann“, sagte der Anwalt des 31-Jährigen.

Ein Mitarbeiter der Landschaftsbaufirma bestätigte als Zeuge vor Gericht, dass die Maschinen und Werkzeuge alle wieder zurück gekommen sind. „Die Herren sollten heute auf freien Fuß kommen“, zeigte sich der Verteidiger des 31-Jährigen sogar mit den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft auf jeweils ein Jahr und vier Monate zur Bewährung einverstanden. „Die sitzen schon viel zu lange in Haft“, wies der Anwalt auf die „prekären Verhältnisse ohne Sozialsystem“ in Serbien hin.

Wenn der Ernährer fünf Monate lang in Untersuchungshaft sitze, sei das der Super-Gau für die Familie. Im Übrigen sei bei der ganzen Sache ja auch kein dauerhafter Schaden entstanden.