Ludwigsburg Bessere Luft für zwölf Millionen Euro

Ludwigsburg / Uwe Roth

Oberbürgermeister Werner Spec sieht nach seinen Worten, trotz weiterhin problematischer Schadstoffwerte an der Messstation Friedrichstraße, weiterhin „echte Chancen“, Dieselfahrverbote in Ludwigsburg zu vermeiden. Wie er am Freitag in einem Pressegespräch sagte, wird es der Stadt mit Investitionen von rund zwölf Millionen Euro nach seiner Überzeugung in den kommenden Jahren gelingen, die Luft „gezielt zu verbessern“ und so den Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft dauerhaft einzuhalten. Im vergangenen Jahr lag der Jahresmittelwert bei 51 Mikrogramm. Mit dem Geld, das zur Hälfte aus einem Sonderförderprogramm des Bundes stammt, will die Stadt im Wesentlichen die Verkehrstechnik modernisieren, Elektrofahrzeuge für den Fuhrpark anschaffen und Fahrradwege anlegen lassen.

Demnächst vor Gericht

Dass die Stadt nicht vom Haken ist, zeigte eine Ankündigung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in der vergangenen Woche. Demnach werde der Fall Ludwigsburg wohl demnächst vor Gericht behandelt. Ein Urteil sei im kommenden Jahr zu erwarten. Die Kfz-Innung Region Stuttgart hält ein negatives Urteil für nicht ausgeschlossen. Die DUH tritt als Klägerin auf und hat in einigen Städten mit richterlichen Beschlüssen bereits Fahrverbote durchgesetzt. Es verwundert nicht, dass Spec auf die DUH nicht gut zu sprechen ist. Auf Nachfrage deutete er an, dass die Organisation wohl Zuwendungen internationaler Autohersteller erhalte, um gezielt den Ruf der Dieseltechnologie zu schädigen, in der Deutschland führend sei. Der OB hält den Angriff des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU), der jüngst den Städten vorgeworfen hat, zu wenig für die Luftreinhaltung getan zu haben, ebenso für verfehlt. „Wir haben alles Register gezogen“, ist Spec überzeugt.

Für Ludwigsburg spitzt sich die Lage allerdings insofern zu, da die NO 2 -Messwerte seit einigen Monaten „stagnieren“, wie Spec es ausdrückt. Tatsächlich ist die Stickoxidkonzentration sogar leicht ansteigend: Am vergangenen Donnerstag lag um 16 Uhr der Spitzenwert bei 127 Mikrogramm. 200 sind bei einer Messung maximal zulässig. Wie die Zahlenreihe der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zeigt, bleiben aktuell die Werte lediglich zwischen Mitternacht und sechs Uhr, wenn kaum Fahrzeuge auf der Friedrichstraße fahren, unterhalb des 40-Mikrogramm-­Grenzwerts. Dagegen werden die Spitzenwerte von 60 und mehr Mikrogramm zu den Hauptverkehrszeiten insbesondere am späten Nachmittag erreicht. Auch die Feinstaubmengen nehmen nach den Daten der Landesanstalt zu – auch wenn sie weit unter dem Grenzwert von 50 Mikrogramm bleiben. OB Spec führt die Verschlechterung der Luft auf die lang anhaltende Trockenheit zurück, wie er sagt.

Spec setzt immer noch auf BRT

Um die Innenstadt vom Individualverkehr und damit von Schadstoffen zu entlasten, setzt der Ludwigsburger Rathauschef verstärkt auf die Einführung eines schienenlosen Schnellbussystems, genannt BRT (die BZ berichtete). Es sei ein schnell zu realisierendes Projekt, begründete er sein Festhalten. Ludwigsburg hatte sich mit dem Landkreis nach schwierigen Verhandlungen auf eine Niederflurstadtbahn verständigt, die spätestens Ende kommenden Jahrzehnts fahren soll. Insbesondere Grüne und SPD im Gemeinderat haben daraufhin im Geheimen gehofft, die von Spec favorisierten, aber von ihnen ungeliebten BRT-Pläne wären damit vom Tisch. Doch nun teilte er mit, dass die Stadt als erste in Deutschland einen Zuschussantrag für ein solches Schnellbussystem gestellt habe. Ein entsprechender Antrag sei bei der Landesregierung eingereicht worden. Baubürgermeister Michael Ilk erläuterte den jüngsten Schritt mit einer Änderung der Förderrichtlinien des Landes. Nun sei es möglich, „nicht nur einzelne Komponenten, sondern das BRT-System als Ganzes zu realisieren und fördern zu lassen“, sagte er. Die ersten Schnellbusse sollen in drei bis vier Jahren fahren.

Um die Ludwigsburger von den Vorteilen eines BRT zu überzeugen, waren sie am Freitag zu einer Informationsveranstaltung ins Forum am Schlosspark eingeladen. Den Vortrag dazu hielt Volker Deutsch vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Er zeigte Städte, in denen solche Systeme bereits im Einsatz sind. Sein letztes Bild zeigte das französische Nantes, wo bereits seit 2006 ein BRT unterwegs ist. Seinen Vortrag schloss er mit der Bemerkung: „Wenn ich wieder zu Ihnen komme, wird dieses Bild nicht Nantes, sondern Ludwigsburg zeigen.“