Themen in diesem Artikel BZ

Für Schlossführer Florian Indenbirken ist es die immer wiederkehrende Frage: „Hat sich der König auch mal gewaschen?“ Der Mythos halte sich hartnäckig, dass der Adel Puder und Parfum dem reinigenden Wasser vorgezogen habe. Von August an kann er den Besuchern des Ludwigsburger Residenzschlosses beweisen, dass es in den Gemächern tatsächlich Badewannen gab. In einem neu zugänglichen Raum sind zumindest ein Exemplar und weitere Utensilien zu besichtigen, die der Hygiene im 18. und 19. Jahrhundert dienten. Auch ein als Hocker getarntes Klo ist erhalten.

Schlossführer Indenbirken geht in den kommenden drei Jahren neue Wege – und das ist wörtlich zu verstehen: Der Südflügel der Residenz wird im August wegen Restaurierungsarbeiten für Besucher geschlossen (die BZ berichtete). 2023 werden die Wohnräume des ersten württembergischen Königspaars so wieder eröffnet, wie sie vor 200 Jahren aussahen. Die Schlossverwaltung gestaltete als Ersatz einen neuen Rundgang und machte aus der Not der Großbaustelle eine Tugend, wie der Leiter Stephan Hurst berichtet. Bislang verborgene Räume werden zugänglich gemacht. Verschlossene Tapetentüren werden geöffnet, damit die Besucher einen Blick in die Gemächer werfen können, die noch im Originalzustand sind. In einem Hinterzimmer, in dem die Erbprinzessin nächtigte, ist die Seidenbespannung der Wände noch ursprünglich.

Inzwischen ist sie aber so zerbrechlich, dass die Besucher ihr nicht zu nah kommen dürfen. Ebenfalls neu ist, dass die Gäste das bisher geschlossene Satyrkabinett im Riesenbau und das angrenzende Schlafzimmer des Erbprinzen betreten – mit einer kostbaren barocken Ledertapete. Außerdem haben die Schlossführer bei den neuen Touren für Erklärungen und Beantwortung von Fragen mehr Zeit. Sie müssen nicht mehr mit ihren Besuchern im schnellen Schritt von Raum zu Raum eilen, weil bereits die nächste Gruppe in Hörweite kommt. „Manche Freizeitbesucher sind angesichts der Weitläufigkeit und der Eindrücke schon nach dem dritten Raum platt“, beobachtet Oberkonservatorin Dr. Patricia Peschel. Schlossverwalter Hurst fügt hinzu: „Das Residenzschloss in seiner Gesamtheit zu besichtigen, überfordert jeden.“

Mehr als 450 Räume, unzählige Kunstwerke aus Barock, Rokoko und Klassizismus sind auch in zwei Rundgängen nicht zu bewältigen. Der neue Führungsweg konzentriert sich auf Highlights. „Wir haben nun die Möglichkeit, die Geschichte des Schlosses zu durchlaufen“, sagt Peschel. Man sehe die Entwicklung vom Jagdschloss mit der begrenzten Anzahl an Räumen für die kleinen Jagdgesellschaften zum Sommerschloss mit Gesellschaftsräumen und Festsälen. „Die Entstehung von Schloss Ludwigsburg wird viel besser verständlich“, ist die Konservatorin überzeugt.

Großes Interesse am Alltag

Besonders neugierig seien Besucher auf das alltägliche Leben im Schloss, berichtet Indenbirken. Das betreffe nicht nur Fragen nach der Hygiene, sondern besonders, wie es den Bediensteten erging und wo sie sich außerhalb ihrer Dienstzeiten aufhielten. Von August an wird eine Kammer zu sehen sein, von der aus das Personal den Kamin in einem der Kabinette anfeuerte. Die Beschäftigten hatten einfache Klos im Keller. Das ist auf einem Foto zu sehen, das neben dem originalen Königsklostuhl steht. Dass es kein eigenes Badezimmer gegeben habe, sage nichts über die Waschgewohnheiten aus, so Peschel. Badezimmer seien eine eher neue Erfindung.

„Das Bedürfnis nach Reinlichkeit war sehr groß“, weiß die Historikerin. Auch beim Personal sei darauf geachtet worden. Anwärter mit Schweißfüßen hätten beim König keine Chance auf eine Anstellung gehabt, besagen Quellen. Zwei jeweils 60-minütige Führungen sind inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt. Am Vormittag kann man die erste machen und mittags weiter zur nächsten. Zur Einführung des neuen Führungswegs bekommen Besucher vom 3. bis zum 11. August beim Kauf eines Tickets ein kostenloses für eine Begleitperson hinzu.