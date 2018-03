Parken Bargeldlos ein Parkticket ziehen

Ludwigsburg / bz

Im vergangenen Jahr hat der Ludwigsburger Gemeinderat beschlossen, die Parkraumbewirtschaftungszone in der Oststadt zu erweitern: um die Straße Am Zuckerberg sowie um das Gebiet östlich der Vischerstraße bis zur Oststraße. Dies wird ab 1. März umgesetzt teilt die Stadt Ludwigsburg in einem Schreiben mit. Das heißt, Personen ohne Bewohnerparkausweis müssen ab diesem Zeitpunkt für das Parken auf öffentlichen Stellplätzen in diesen Straßen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr Parkgebühren bezahlen. Eine Stunde Parken kostet 60 Cent, das Tagesticket 3,60 Euro. Ein Monatsticket gibt es für 25 Euro, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Bewohner haben die Möglichkeit, im Internet oder im Bürgerbüro der Stadt Ludwigsburg in der Wilhelmstraße 9 gegen eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro im Jahr einen Bewohnerparkausweis zu beantragen. Dieser befreit sie von der Zahlung der Parkgebühren. Für Gäste können die Bewohner ebenfalls beim Bürgerbüro günstige Besucherparkkarten erwerben.

Neue Automaten aufgestellt

Im Zuge der Erweiterung dieser Parkzone wurden außerdem jetzt an verschiedenen Stellen in der Oststadt 15 neue Parkscheinautomaten aufgestellt, an denen die Bezahlung außer mit Münzgeld auch mit EC-Karte oder Kreditkarte möglich ist. Die Automaten befinden sich an Straßen, in denen in der Vergangenheit besonders viele Monatstickets gekauft wurden. Sie sind mit einem blauen Ring im oberen Bereich gekennzeichnet und mit einer zusätzlichen Beleuchtung ausgestattet, ist der Mitteilung der Stadt zu entnehmen. Mit unterstützten Karten ist die Bezahlung von kleineren Beträgen auch kontaktlos ohne PIN-Eingabe möglich. Die neuen Automaten wurden laut Stadt notwendig, weil ein Teil der Banken die Geldkartenfunktion als bargeldloses Zahlungsmittel abschaffen werden. Sowohl für die Nutzer als auch für die Kommune sei dieses Bezahlverfahren unkompliziert und günstig. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit alle Parkscheinautomaten mit einem Kartenleser für die Geldkarte ausgestattet. Durch den Ausstieg einiger Banken aus der Geldkarte entfällt für einen Teil der Nutzer die Möglichkeit, ihren Parkschein bargeldlos zu bezahlen.

Bargeld: nicht immer praktisch

Das Lösen eines Parkscheins ist mit Münzgeld zwar immer möglich, aber insbesondere bei höheren Beträgen, wie beispielsweise bei einem Monatsticket, nicht benutzerfreundlich. Mit den neuen Automaten gebe es diesen Service wieder. Nach der Einführung der Parkraumbewirtschaftung in der Oststadt im Juli 2013 wurde ein Verdrängungseffekt in die unbewirtschafteten Straßen östlich der Vischerstraße sowie in die Straße Am Zuckerberg festgestellt. In den vergangenen Jahren haben Klagen und Beschwerden der Bewohner, dass kaum noch ein freier Parkplatz zu finden sei, zugenommen, verstärkt durch die neuen Zufahrtsbeschränkungen der Parkplätze am Stadionbad und beim Discounter Lidl in der Hindenburgstraße. Ziel der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszone ist es, den Parksuchverkehr zu reduzieren, und dass die Bewohner einen Parkplatz finden.

Info Das Bürgerbüro hat montags von 7.30 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 7.30 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon (07141) 9 10 30 15.

www.ludwigsburg.de/buergerservice