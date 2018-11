Museum Ausstellungsideen aus dem Alltag

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Wie schafft es ein Museum, nah an den Menschen und in der Mitte der Gesellschaft zu bleiben? Die Antwort ist denkbar simpel: Die Kunstinstitution geht einen Schritt auf die Bürger zu, und holt sie dort ab, wo sie stehen. Eben dies hat das Ludwigsburg Museum, mit Sitz im MIK in Ludwigsburgs Innenstadt, mit seiner letzten Ausstellung „Hin und weg. Wohn- und Lebensräume in Ludwigsburg“ versucht – und war damit erfolgreich, berichtet Museumsleiterin Dr. Alke Hollwedel in einem Pressegespräch.

„Alltagsthemen sind reizvoll. Vor allem der Blick in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft“, sagt Hollwedel. An den Erfolg anknüpfen, möchte das Team des Ludwigsburg Museums nun mit der neuen Ausstellung „Eine Stadt isst! Ludwigsburgs Esskultur“, die vom 7. April bis 22. September 2019 zu sehen ist.

Die im Haus kuratierte Ausstellung ist aber nicht nur zum Anschauen, es kann auch probiert werden, schließlich geht es ja ums Essen. Neben Probierstationen zu den fünf Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami, Koch-Workshops im Mikrohofhaus, das noch immer auf der Sternkreuzung in Ludwigsburg steht, werden auch sogenannte Gastrosophie-Abende angeboten. Dabei beleuchten Experten ausgehend von jeweils einem Lebensmittel Ludwigsburger Geschichten.

Am 17. Mai stellt Wolfgang Oexle viele literarische Bezüge zu Wein her. Am 19. Juli berichtet Blüba-Direktor Volker Kugel, von dem kulinarischen Statussymbol der Barockzeit, den Zitrusfrüchten. Am 20. September soll es in Florian Schimpfs Vortrag um Honig gehen. Auch die Museumsfreunde und Ludwigsburger Vereine und Gruppen bieten verschiedene kulinarische Aktionen an.

„Eine Stadt isst“ ist nur eine von vier Sonderausstellungen, die das Ludwigsburg Museum im nächsten Jahr für die Besucher bereit hält. Noch in diesem Jahr, am 8. Dezember, eröffnet die Mitmach-Ausstellung „Hää? Sprache, Spiele, Abenteuer!“, die sich vor allem an Kinder und Familien richtet. Im Mittelpunkt steht Sprache, und wie mit ihr gespielt werden kann. Ein Highlight des Kinderprogramms ist die Mitmach-Maschine, die vom 7. Dezember bis zum 19. April 2019 von Kindern benutzt und mitgestaltet werden kann. Es handelt sich dabei um eine große, begehbare Kunst- und Fantasiemaschine, die „zwar nichts herstellt, aber viel bietet“, heißt es in der Beschreibung des Museums. Dabei kommen alle Sinne zum Einsatz.

Vom 11. Februar bis zum 10. März wird die Wanderausstellung „Bundespreis Ecodesign“ im MIK gastieren. Gezeigt werden alle Preisträger aus dem Jahr 2018, die mit ihren Produkten auf Umwelt und unsere Alltagskultur Einfluss nehmen möchten. Auch eine zweite Ausstellung gegen Ende des Jahres widmet sich dem zukunftsfähigen Design: Der Internationale Designpreis Baden-Württemberg, Focus-Open und Mia-Seeger-Preis 2019, die vom 11. Oktober bis 24. November alle prämierten Produkte aus unterschiedlichsten Branchen im MIK zeigt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die vier Wechselausstellungen die Alltagskultur in den Fokus rücken. „Wir sind noch nie in diesem Maßstab interaktiv gewesen“, sagt Hollwedel.

Schwerpunkt auf Vermittlung

Auch habe man einen neuen Schwerpunkt auf die Vermittlung gelegt. Leonie Fuchs, die Leiterin des Bereichs Bildung und Vermittlung ist sich sicher: „Ein positives erstes Museumserlebnis ist entscheidend.“ Wenn Schulklassen einen Ausflug ins Museum unternehmen, sollen sozial schwächere Schüler nicht zu Hause bleiben müssen, denn dann wird ihnen der Zugang zu Museen auch zukünftig schwer fallen, so Fuchs. Die „Pay what you want“-Strategie, also ein Eintrittspreis, der von jedem selbst bestimmt werden kann, habe sich bewährt, sie wurde dieses Jahr testweise durchgeführt. Die Spendenbox habe sich gut gefüllt, wodurch im kommenden Jahr wieder mindestens 50 Rundgänge für Kindergarten-, Schul- und Studentengruppen kostenlos angeboten werden können, sagt Hollwedel.

