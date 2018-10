Umleitung Arbeiten auf Neckarbrücke

Ludwigsburg / bz

Auf die Anwohner und die Autofahrer, die die Neckarbrücke bei Hoheneck und Neckarweihingen benutzen, kommen ab diesem Montag, 29. Oktober, Behinderungen zu. Die Zufahrt von der Brücke zur Hauptstraße ist für etwa drei Wochen nicht mehr möglich. Das ist laut Mitteilung der Stadt eine Folge der Bauarbeiten zur Umsetzung des Radweges in der Marbacher Straße. Zwischen der Neckarbrücke und dem Ortseingang Neckarweihingen werde eine Busschleuse eingerichtet. Ebenso werden durch eine neu geplante signalisierte Fuß- und Radwegefurt über die Hauptstraße sowie den Neubau einer Fuß- und Radwegverbindung bis zum Leinpfad Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr erzielt. Zur Umsetzung dieser Arbeiten müssen große Teilbereiche der Fahrbahnen und der Gehwege im Vollausbau neu hergestellt werden.

Geänderte Ampelschaltung

Die Arbeiten müssen – bedingt durch die sehr engen Platzverhältnisse sowie die großflächigen Belags- und Markierungsarbeiten – unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr durchgeführt werden, so die Stadt. Aufwendige, die Bauzeit deutlich verlängernde Sicherungsmaßnahmen sowie das Aufstellen einer Baustellensignalanlage, welche zu erheblichen Rückstauungen auf die Neckarbrücke und in die Hauptstraße führen würde, können so entfallen.

Der PKW-Verkehr wird während der Bauarbeiten über den Nordknoten (Anbindung der Hauptstraße an die L1100, Ein- und Ausfahrt bei den Neckarterrassen) umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr von der Hauptstraße über die Neckarbrücke wird in beiden Richtungen jedoch jederzeit gewährleistet. Zur Verbesserung des Verkehrsflusses über den Nordknoten und auf der L 1100 werden die Signalanlagen am Nordknoten sowie die Signalanlagen am Südknoten auf der L 1100 für die Zeit der Sperrung optimiert.