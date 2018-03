Anschlussunterbringung Anwohner sehen die Integration gefährdet

Ludwigsburg / Jonathan Lung

Die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland erfolgt in drei Stufen: Zuerst kommen sie in die Erstaufnahme, dafür ist der Bund zuständig. Darauf folgt die vorläufige Unterbringung, bevor sie in die Anschlussunterbringung ziehen. Letztere soll nun in der Ludwigsburger Weststadt entstehen.

Das Asylverfahren von Flüchtlingen, die in die Anschlussunterbringung ziehen, ist abgeschlossen und sie sind in der Regel schon gut anderthalb Jahre in Deutschland. Viele leben auch schon in der vorläufigen Unterbringung in Ludwigsburg.

Bei den bis zu 90 vorgesehenen Bewohnern der geplanten Unterbringung handelt es sich also nicht zwingend um neu zugezogene, die Zuweisung erfolgt jedoch durch den Landkreis.

Bei den Gebäuden, die auf der derzeit noch als Parkplatz genutzten Fläche entstehen sollen, handelt es sich um insgesamt vier würfelartige Häuser aus Holz. Auf der jeweiligen Grundfläche von elf mal elf Metern sollen die Wohnräume für die insgesamt 90 Personen entstehen, ebenso Räume für Seminare und Lehrgänge. Die Anzahl der Bewohner kann aber schwanken, da manche, wie etwa Traumatisierte, eine Einzelunterbringung benötigen, ebenso wie Familien einen Bereich für sich bekommen. Eine architektonisch vergleichbare Immobilie steht derzeit schon in der Bebenhäuser Straße.

Stadt setzt auf Nutzung danach

Die Stadt setzt bei den Unterbringungen auf dezentrale Lösungen, ebenso wie auf eine weiterführende Nutzung, sollten die Gebäude nicht mehr als Unterbringung genutzt werden müssen, betonte der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried und sprach sich ausdrücklich gegen Lösungen wie Containerdörfer aus: „Jede Investition in solche Objekte ist eine echte Investition von Steuergeldern, die soll sich nicht schnell verflüchtigen.“ Die geplanten Gebäude in der Weststadt sollen später für gewerbliche Zwecke genutzt werden. „Die Schlieffenstraße ist eine Rennbahn“, stellte ein Anwohner klar. Laut und schnell werde da gefahren, besonders nachts. Hinzu kommen Busse und der LKW-Verkehr.

Die Unterbringung von Flüchtlingen hält er dort für ungeeignet. Andere Anwohner pflichteten ihm bei: „Wenn da Kinder wohnen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert.“ „Gehen Sie nicht den Weg des geringsten Widerstandes, wenn sie außerhalb des Wohngebiets bauen?“, meinte eine Anwohnerin.

Parkplätze fallen weg

An diesem Ort sei die Integration schwierig. Auch eine zusätzliche Belastung der ohnehin schon schwierigen Parkplatzsituation in der Weststadt durch den Wegfall des Parkplatzes wurde befürchtet. Die Unterkunft soll, so die Planung, in einem Jahr bezugsfertig sein. Noch diese Woche stimmt der Gemeinderat ab. Die Stadt rechnet mit einem Beschluss des Projekts, da es kaum Alternativen gebe.