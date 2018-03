Gericht Angeklagter fordert Freispruch

Ludwigsburg / Bernd Winckler

Eigentlich wäre es ein Fall von Raub mit Körperverletzung gewesen. Doch der Angeklagte, ein 38-jähriger Mann aus Marokko, der in Ludwigsburg wohnt, bestreitet vor dem Stuttgarter Landgericht die ihm vorgeworfene Tat am Ludwigsburger Busbahnhof.

Zwei Jahre Haft ohne Bewährung lautete das erstinstanzliche Urteil des Ludwigsburger Schöffengerichts im September vergangenen Jahres. Das Gericht hatte ihm die Unschuldsbeteuerungen nicht abgenommen und ging von einem brutalen Raubüberfall mit gefährlicher Körperverletzung aus: Am 14. Mai soll der Marokkaner am Ludwigsburger Busbahnhof einen Passanten von hinten gepackt und ihm in schmerzhafter Weise beide Augen zugedrückt haben. Dem Opfer habe er dann sein Handy im Wert von 150 Euro abgenommen und sei damit geflüchtet. Die Polizei nahm ihn wenig später am Bahnhof fest.

Es folgte die Verurteilung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, eine Bewährung wurde angesichts der langen Vorstrafenliste versagt. Doch das will der 38-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und geht in Berufung.

Unschuld beteuert

In der Verhandlung beteuerte der Marokkaner dann jedoch seine komplette Unschuld und fordert Freispruch, anstatt wie erwartet das Strafmaß zu verhandeln. Niemals habe er den Passanten angegriffen. Und auch dessen Handy habe er nur einmal angesehen und festgestellt, dass es wertlos ist. Es habe bereits Risse im Display gehabt.

Aus der Berufung, die nur über ein neues Strafmaß zu entscheiden gehabt hätte, wurde nun eine Voll-Berufung: der Fall muss dementsprechend ganz von vorne aufgerollt und neu bewertet werden. Dazu wird ein Sachverständiger benötigt, den das Gericht beauftragen muss, was Monate dauert. In dieser Zeit hätte der Angeklagte bereits Zweidrittel seiner Haftstrafe abgesessen und käme frei. Die Frage des Gerichts an den Mann, ob er nicht lieber seine Berufung zurück nimmt, um einer Psychiatrie-Einweisung zu entgehen, verneint der 38-Jährige entschieden.

Es könne sein, dass bei ihm wegen Drogenkonsums ein Hang zu Straftaten bestünde, meinte der Strafkammervorsitzende. Dies müsse man prüfen – in einem Strafkammer-Prozess, bei dem dann auch entschieden werden sollte, ob der Marokkaner statt in einer Haftzelle, in eine geschlossene Anstalt unterzubringen ist.

Damit wurde das Verfahren nach einer knappen Stunde Verhandlung ausgesetzt und wird irgendwann im Spätsommer dieses Jahres neu aufgerufen. Bis dahin bleibt der Marokkaner in Haft.