Studienbeginn An der PH sind Frauen in der Überzahl

An der PH sind Frauen in der Überzahl

Uwe Roth

Einen Studienplatz an den drei Hochschulen in Ludwigsburg zu bekommen, das ist die eine Hürde. Die größere ist wohl, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Etwa 10 000 junge Menschen haben in der Stadt einen Studienplatz. Wer auf gängigen Onlineportalen sucht, wird kaum unter 500 Euro für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG) zahlen. Dafür erhält man etwa 15 Quadratmeter Privatsphäre. Das Angebot ist überschaubar: Am Donnerstag sind fünf Inserate online gestellt worden.

Nur zwei der überwiegend möblierten Zimmer befinden sich direkt in Ludwigsburg. Wer ein Zimmer in einem der Ludwigsburger Studentenwohnheime des Studierendenwerks haben möchte, braucht Glück und Geduld. Die Wartezeit beträgt zwischen sechs und acht Monate. Im Durchschnitt zahlt man für eine solche Unterkunft 300 Euro.

Die größte Bildungstätte

Auffällig am Ludwigsburger Akademikernachwuchs ist der hohe Frauenanteil: Die Pädagogische Hochschule (PH) ist mit 5850 Studienplätzen die größte Bildungsstätte. 1200 sind von Erstsemestern belegt, die in diesen Tagen ihre ersten Vorlesungen besuchen.

Anne Nörthemann, Pressesprecherin der PH berichtet, dass je nach Studiengang der Frauenanteil bei 60 bis zu über 80 Prozent im Bereich Grundschule und Frühkindliche Bildung liegt. „An der Geschlechterverteilung hat sich wenig verändert“, stellt sie fest. „Die Pädagogische Hochschule versucht aber mit einigen Programmen den Anteil an männlichen Studierenden vor allem im Grundschullehramt und der Frühen Bildung zu erhöhen.“

Um auf den Lehrermangel zu reagieren, hat die PH 50 zusätzliche Plätze im Bereich Grundschullehramt vom Land bekommen, die jetzt zum Wintersemester Bewerbern angeboten wurden. „Wir wünschen uns allerdings, dass noch mehr Studierende die Fächer Physik, Chemie, Technik, Informatik, Französisch, Kunst und Musik wählen würden“, so Nörthemann.

Ähnlich wie an der PH ist das Geschlechterverhältnis an der benachbarten Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen (HVF). Pressesprecherin Karin Franz erläutert, dass lediglich jeder dritte Student männlich ist. „Seit 2012 ist dieses Verhältnis unverändert gleich geblieben“, sagt sie. Knapp 1000 Studierende beginnen im anlaufenden Wintersemester. Die Attraktivität eines solchen Studiums sei ungebrochen, sagt sie, Geschlechteranteil hin oder her: „Seit 2012 sind die Zahlen an der HVF sowohl in den Bachelor-Studiengängen als auch in den Masterstudiengängen kontinuierlich um mindestens 39 Prozent gestiegen.“

Rund 2800 Studierende sind aktuell eingeschrieben. 80 Prozent der diesjährigen Absolventen haben eine Beamtenlaufbahn begonnen. Die übrigen suchen noch oder haben eine Anstellung in der öffentlichen Verwaltung gefunden. In die freie Wirtschaft wollte niemand.

Gute Berufsaussichten

Die Evangelische Hochschule (EH) hat rund 1300 Studierende mit ebenfalls guten Berufsaussichten. 300 davon sind „Ersties“. Männer muss man allerdings suchen. „Der Frauenanteil beträgt je nach Studiengang zwischen 80 und 90 Prozent“, sagt Pressesprecherin Ulrike Faulhaber nicht ohne Bedauern. Unter den 136 Studierenden im Bachelor-Studiengang Frühkindliche Bildung sind lediglich neun männlich. Die Soziale Arbeit hat mit 400 die meisten Studierenden an der EH. Immerhin ist in diesem Studiengang zumindest jeder Vierte ein Mann.

Der Internationalisierung von Studiengängen stellt sich auch die EH. So gibt es eine Kooperation mit der Newman University in Birmingham, Großbritannien. Der Studiengang heißt Internationale Soziale Arbeit mit Kindern, jungen Menschen und Familien. In diesem Monat werden von dort zehn Studierende in Ludwigsburg erwartet. An der Pädagogischen Hochschule liegt laut Nörthemann die Zahl der internationalen Gaststudierenden in den Vorjahren bei rund 60 pro Semester.

Zusätzlich habe der internationale Studiengang „International Education Management“ (INEMA) in diesem Jahr mit fast 40 Studienanfängern wieder „eine hohe Beteiligung an den Erstsemestern“. An der VH ist der Verwaltungsstudiengang längst in Public Management umbenannt worden. Auf die 800 Plätze, die Ludwigsburg gemeinsam mit der Partnerhochschule Kehl anbietet, hat es nach Auskunft der Sprecherin 2100 Bewerbungen gegeben.