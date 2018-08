Literaturtage Alles dreht sich um die Stadt

Ludwigsburg / bz

Ludwigsburg richtet in diesem Jahr vom 13. bis 28. Oktober die 35. Baden-Württembergischen Literaturtage aus. Im Jubiläumsjahr „Ludwigsburg – 300 Jahre Stadt werden“ lädt das Festival ein, sich in verschiedenen Formaten und Genres dem Kosmos „Stadt“ zu nähern und sich auf eine literarische Reise zu realen und fiktiven Orten zu begeben, schreibt die Stadt Ludwigsburg in einer Mitteilung. Das Publikum kann sich auf internationale Literaturtage freuen – mit einem hochkarätigen Programm, das mit langen Literaturnächten, Lesungen, Autorenbegegnungen, Vorträgen, künstlerischen Projekten sowie einem Literaturparcours und einem Kinderprogramm zu einer Entdeckungstour in die Welt des geschriebenen und gesprochenen Wortes einlädt. Die Literaturtage sind der offizielle Abschluss des Ludwigsburger Stadtjubiläums. Rund 30 Schriftsteller – international und national renommierte Autoren, aber auch Nachwuchstalente – werden sich unter dem Leitthema „Stadt werden!“ der Vielschichtigkeit des Themas „Stadt“ widmen.

Eine „Lange Nacht der Stadt“ eröffnet am 13. Oktober, um 19.30 Uhr, das Literaturfestival und entführt die Zuhörer in Lesungen und Podiumsgespräche in die Welt verschiedenster Städte und Landschaften. Zu erleben sind Anna Katharina Hahn, Ulla Lenze, Aleš Šteger und Jean-Philippe Toussaint. Moderiert wird die Eröffnung von den Kuratoren Matthias Göritz und Silke Scheuermann. Veranstaltungsort ist das Scala.

Auch regionale Autoren dabei

Nur einen Tag später, am 14. Oktober, findet von 11 bis 22 Uhr, der „Große Baden-Württemberg-Tag“ im Kulturzentrum und in der Stadtbibliothek statt. Er steht ganz im Zeichen der hiesigen Literaturszene. Mit dabei sind die Autoren Thommie Bayer, Markus Orths, Kai Wieland und Iris Wolff. Die Stiftung Kinderland, eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, zeichnet an diesem Tag außerdem die Preisträger des Schreibwettbewerbs für Jugendliche „(W)Orte der Demokratie“ aus. Noch bis zum 12. August können Essays eingereicht werden (www.bwstiftung.de/schreibwettbewerb).

Die „Lange Nacht der Poesie“ schlägt am 19. Oktober, um 19.30 Uhr, im Bühnenturm der Akademie für Darstellende Kunst einen Bogen von klassischer Lyrik bis zur Klangperformance. Mit dabei sind Safiye Can, Mary Jo Bang, Nadja Küchenmeister, Rike Scheffler und Ulf Stolterfoht. Spannung ist bei der „Langen Kriminacht“ am 20. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Kulturzentrum garantiert. Tom Hillenbrand, Volker Kutscher und Jan Seghers beleuchten die Rolle der Stadt in der Kriminalliteratur. Das Publikum im Kunstzentrum Karlskaserne darf bei der „Langen Nacht der Zukunft“ am 27. Oktober, um 19.30 Uhr, gespannt sein auf Marcus Hammerschmitt, Leif Randt und den Architekten Alexander Rieck. Der Gesprächsabend „Viele Einzelteile ergeben ein Ganzes“ lädt am 24. Oktober, um 18.30 Uhr, ins Stadtarchiv ein, um Ludwigsburgs Stadtteile mit anderen Augen zu sehen. „Von Städten und Flaneuren“ wird der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Dr. Jan Bürger am 25. Oktober, um 19 Uhr, in der Stadtbibliothek berichten. Andreas Friedrich von der Filmakademie Baden-Württemberg widmet sich in seinem Vortrag „Brave New Cities“ am 28. Oktober, um 11 Uhr, im Kino Caligari der Zukunftsstadt sowie der Architektur und Stadtentwicklung im Science-Fiction-Film. Im Anschuss wird der Film „Blade Runner“ gezeigt. Für die kleinen Literatur- und Lesefans gibt es auch ein vielfältiges Programm, das online einzusehen ist.

www.literaturtage-ludwigsburg.de