Konzert ABBA-Fans sind aus dem Häuschen

Von Susanne Yvette Walter

Die Sogwirkung der schwedischen Popband ABBA ist ungebrochen. Vor allem jetzt, wo das Quartett sich für zwei Songs nochmal zusammenschloss. Längst aber sind Tributebands in die Fußstapfen der vier großen Schweden getreten. So manche setzt sich durch und füllt wie ABBA World Revival gleich ein ganzes Kulturzentrum. Am Samtagabend sitzen die Zuhörer dicht an dicht im Bürgersaal in Tamm und sind ganz aus dem Häuschen bei jedem neuen Song.

„Das ist Musik, die meine Kindheit geprägt hat. Ich habe die Agnetha angebetet“, lacht Volker Braun aus Ludwigsburg. Deshalb freut er sich besonders über die Tributeband ABBA World Revival. Hier rocken zwei Ladys die Bühne, die nicht nur optisch ziemlich nahe an die legendäre Rote und die süße Blonde herankommen. Statt Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad schwingen hier Veronika und Gabriela die Hüften und zeigen reichlich Bein in Minirock und Nylons.

Das Beste: Die beiden haben den legendären Duogesang der Original-ABBA-Sängerinnen voll in der Kehle sitzen. „Dancing Queen“ wird angestimmt und der Saal heult auf. „Fernando“ erklingt: „Ich krieg so Gänsehaut“, lacht Ute Knaus aus Ludwigsburg. Wer die Songs von ABBA in höchster Annäherung ans Original hören will, ist hier richtig, wirbt der Flyer. Und tatsächlich: Die Bühnenshow mit viel Glimmer und Glamour, mit weißen Lichtkegeln und Discokugeln kommt ganz nah an des schrille Lebensgefühl der 1970er und Anfang 1980er heran.

Immer wieder geht ein Aufschrei durch die Reihen. „Die sind fast noch selbstbewusster als Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn zumindest in ihrer Anfangszeit“, findet Ronny Schmidt aus Tamm. Das Konzert ist, genau wie damals zu 100 Prozent live, auch damit wirbt die Tributeband. „Wer ABBA covern will, muss sich schon in allen technischen Facetten ans Original anpassen“, weiß Udo Peters aus Ludwigsburg, der selbst Musiker ist. Wie er würden wohl viele hören, wenn Zuspielungen oder Playback-Techniken verwendet würden. Das Repertoire von ABBA World Revival umfasst mehr als 30 der bekanntesten Songs der legendären schwedischen Mega-Band der 1970er-Jahre. „Bekanntes und Unbekannteres – die Mischung ist genial“, findet Rosie Müller aus Vaihingen.

Um das alles zu ermöglichen und dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu schenken, lassen bei ABBA World Revival zehn Profimusiker ihr Können spielen. Denn mit vier Sängern lässt sich bekanntlich keine Band auf die Beine stellen. Hinter jedem Song steckt eine ausgetüfftelte Choreografie. Jeder Ausfallschritt sitzt und macht das artifizielle Bühnengefühl von damals wieder lebendig. Extravagante Kostüme gehören natürlich ins Bild.

Der Abend im Bürgerzentrum in Tamm zeigt verblüffend, wie zeitlos die Musik von ABBA tatsächlich ist. Neben den treibenden Disco-Nummern schlagen vor allem die Balladen ein. Doch aufspringen und mittanzen wird schwierig. Zu dicht besetzt sind die Sitzreihen im Bürgersaal.