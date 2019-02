Ludwigsburg „Wissen, warum die Walküren reiten“

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

So etwas muss man erleben, nur am Bildschirm streamen reicht nicht“, sagt Dr. Heinz-Werner Schulte, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (KSK) Ludwigsburg beim Pressegespräch am Mittwochmorgen. Es geht um Richard Wagners Oper „Die Walküre“, die am Freitag, 1. März, im Forum am Schlosspark aufgeführt wird.

Schulte selbst ist bekennender Wagner-Fan, daher freue er sich besonders auf die Aufführung der „Walküre“, die Teil von Wagners Opernzyklus „Ring der Nibelungen“ ist, an dem Wagner mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 gearbeitet hat. Dass der Zugang zur Oper nicht so einfach sei, dessen sei er sich bewusst und er erinnere sich an seine Schulzeit. Sein Musiklehrer habe die Weichen gestellt, eine Annäherung ans Werk vorgenommen und Wissen vermittelt. Eben dies wolle die KSK nun auch leisten: Zwei Tage vor der konzertanten Aufführung der Wagner-Oper im Forum, nämlich am Mittwoch, 27. Februar, findet eine Soirée im Louis-Bührer-Saal der Kreissparkasse in Ludwigsburg statt, um „zu wissen, warum die Walküren reiten und wie kunstvoll sie es tun“, wie Schulte formuliert.

Die Soirée selbst sei ein neues Format, das sich die Partner, Forum und KSK, als Form der Kulturförderung vergangenen Sommer überlegt haben. Eine auf mehrere Jahre ausgelegte Veranstaltungs-Reihe sei angedacht. Das lässt sich die KSK etwa 7000 Euro kosten (reine Beiträge für das Forum), abgesehen von Raum und Bewirtung. Die Reihe sei für Musik-Formate gedacht, und reihe sich in die Liste der Musik-Projekte ein, die durch die KSK gefördert werden, wie etwa „Jugend musiziert“, „CoOpera“ oder die „Music Open“.

„Konzertante Aufführungen können sehr elitär wirken. Die Soirée ist eine Möglichkeit, viele Menschen anzusprechen und reinschnuppern zu lassen“, sagt Schulte.

Ein erleichterter Einstieg

Die Veranstaltung im KSK-Saal dauert etwa zwei Stunden und ist daher ein leichterer Einstieg als die etwa 4,5-stündige Aufführung im Forum. Neun Stücke werden dem Soirée-Publikum präsentiert, unter anderem auch das populärste, der „Walkürenritt“. Auch ein Teil der Besetzung könne bei der Soirée erlebt werden, berichtet Lucas Reuter, künstlerischer Leiter des Forums. „Die konzertante Aufführung hochkarätig besetzter Opern hat im Forum eine Tradition“, sagt Reuter im Pressegespräch. Zum 30-jährigen Jubiläum des Forums im März vergangenen Jahres sei das Format wieder aufgenommen worden. „Es wurde ein großartiger konzertanter ‚Fidelio’ von Beethoven gezeigt mit Klaus Florian Vogt“, so der künstlerische Leiter. Vogt wird auch bei der Wagner-Oper wieder im Forum zu sehen sein, nämlich als Siegmund. Auch die Rolle der Brünnhilde sei mit Catherine Foster, die seit sechs Jahren bei den Bayreuther Festspielen eben diese Rolle verkörpert, hochkarätig besetzt. Die großen Namen seien bei der KSK-Soirée zwar nicht vertreten, wohl aber Dirigent Guillermo García Calvo, der gemeinsam mit Reuter über die Oper spricht. „Bei der Soirée kann man einen anderen Einblick bekommen. Die entscheidenden Stationen des Opus magnum werden herausgegriffen“, berichtet Reuter.

Bei der Veranstaltung im Louis-Bührer-Saal wird auch Matthias Collmer anwesend sein, in Begleitung von acht Jugendlichen. Collmer ist Lehrer am Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim. Der 44-Jährige unterrichtet seit zwölf Jahren neben Naturwissenschaften, Technik und Geografie mit großer Leidenschaft Musik. Jedes Jahr gehe er mit seinen Schülern ins Musiktheater. „Die Schüler haben oftmals einen weniger verkopften, natürlicheren Zugang“, sagt der Musikpädagoge beim Pressegespräch. Zur Soirée kommen acht von 20 Schülern aus seinem Oberstufenkurs. Er hoffe, dass der eine oder andere dann auch in die Aufführung im Forum gehe. Die gezeigte Aufführung und Interpretation ist übrigens nur in Ludwigsburg so zu sehen. Die Karten zur Soirée seien kostenlos, berichtet Schulte, damit für die Schüler durch fehlendes Geld kein Hinderungsgrund bestehe. Die Schülerkarten im Forum seien bereits für acht Euro zu haben, ergänzt Reuter.

„Klassische Musik ist nicht verstaubt“, sagt Musiklehrer Collmer und erinnert an das künstlerische Mittel des Leitmotivs, das Schülern aus der Filmmusik, etwa dem beliebten „kleinen Hobbit“, bekannt sei. Die Verknüpfung sei daher einfach. Aber auch die ambivalente Person Wagners biete genügend Gesprächsstoff in der Oberstufe. Die Oper sei die lebhafteste Gattung in der Musik, auch sei sie im ständigen Wandel, da sie immer wieder neu interpretiert und rezipiert werde.