Fridays for Future „Wir wollen Druck ausüben“

Ludwigsburg / Frank Ruppert

Mit 18 Jahren ist der Asperger Markus Moskau so etwas wie der Kopf hinter dem Ludwigsburger Ableger der Bewegung „Fridays for Future“. An diesem Freitag demonstrieren um 12 Uhr wieder Schüler am Marktplatz gegen die Umweltpolitik. Wie ihr schwedisches Vorbild Greta Thunberg streiken viele dafür und schwänzen die Schule.

Herr Moskau, wie kamen Sie zur Bewegung „Fridays for Future“?

Markus Moskau: Ich habe von den Demonstrationen in Stuttgart gehört und mich gefragt, warum es so etwas in Ludwigsburg nicht gibt. Zuerst habe ich im Freundeskreis gefragt, ob wir nicht auch so etwas machen wollen. Zuerst waren wir 4, nach ein paar Tagen bei 60 und mittlerweile sind wir bei 380 Mitgliedern in den Infogruppen.

Waren Sie schon vorher aktiv?

Ja, unter anderem bin ich Schülersprecher. Seit der Pubertät interessiere ich mich für Politik und bin immer wieder auf Demos gegangen.

Wie reagieren denn die Rektoren auf den Schülerstreik?

Mein Rektor hat mir nach der zweiten Demo Konsequenzen angekündigt, deshalb habe ich meinen Gemeinschaftskunde-Kurs gewechselt, damit ich nicht immer unentschuldigt fehle und die 5. und 6. Stunde am Freitag frei habe. Das Spektrum der Schulen reicht vom Eintragen als unentschuldigtes Fehlen ohne größere Konsequenzen bis hin zu Kollektiv-Nachsitzterminen. Wir schwäntzen ja nicht, um Video­spiele zu spielen, sondern um uns politisch zu engagieren. Uns ist die Umwelt wichtiger als gute Noten. Ich finde, man muss jetzt ein Zeichen setzen.

Warum demonstrieren die Schüler nicht einfach am Samstag?

Das Ganze hat ja auch einen Dringlichkeitsfaktor. Ich glaube nicht, dass die Bewegung so groß geworden wäre – derzeit gibt es 190 Ortsgruppen in Deutschland –, wenn wir einfach noch eine Umweltschutzorganisation wären. Wir werden einfach mehr gehört, wenn wir sagen, wir gehen nicht in die Schule um zu streiken und einen gewissen zivilen Ungehorsam zeigen. Wir wollen ja die Regeln ändern.

Was wäre denn das absolute Wunschziel, das die Schüler-Demos erreichen könnten?

Erst mal ein Wegkommen vom Kohlekompromiss. Das Kompromiss zu nennen ist fast lächerlich, denn dabei wurde kaum auf die Bedenken der Leute eingegangen, die tatsächlich mit den Folgen des Klimawandels leben müssen. Wir fordern einen krassen Ausbau des ÖPNV. Wir müssen eine Kollektivtransport-Gesellschaft werden. Wir wollen ein generelles Umdenken in der Bevölkerung erreichen. Unsere momentane Lebensweise bringt uns in eine Zukunft, in der ich zumindest nicht leben möchte.

Dagegen sein ist das Eine, kann aus „Fridays for Future“ auch eine Organisation werden, die konkret Lösungen auf den Weg bringt?

Wir tun uns schwer, uns zu Institutionalisieren. Wir wollen ja einen anderen Weg gehen. Das Ziel ist nicht im Hinterzimmer Pläne auszuarbeiten, die vielleicht in fünf Jahren umgesetzt werden können. Wir wollen jetzt so schnell wie möglich Veränderungen. Dafür müssen wir zunächst noch mehr Druck ausüben. Wir machen das so lange, bis uns zugehört wird.

Was halten Sie von der Pro-Diesel-Demo, die auch am Freitag wieder stattfindet?

Ich kann den Unmut der Diesel-Fahrer verstehen. Der Konsument wird für etwas bestraft, das die Wirtschaft falsch gemacht hat, und die kommt ziemlich unbeschadet weg. Aber die Leute fordern natürlich schon das Gegenteilige von uns. Die Menschen sind für den Verbrennungsmotor, und wir wollen weg von fossilen Brennstoffen. Von der Bewegung an sich habe ich eher ein negatives Bild. Grenzwerte oder Tempolimits sind für uns aber generell zu kurz gedacht.