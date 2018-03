Schwerpunkt Gewalt „Wer ist das Opfer?“

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Entweder das Baby in deinem Bauch oder ich“ vom Freund zu hören – das ist Gewalt. „Ich bin die Treppe hinunter gefallen“, von der verprügelten Nachbarin zu hören – das ist Gewalt. „Du bist doch gar kein richtiger Mann“ von der eigenen Frau zu hören – auch das ist Gewalt.

„Normalerweise melden sich die Opfer erst wenn es überhaupt nicht mehr geht, oder es jemand schafft, in das geschlossene System ‚Familie’ oder ‚Partnerschaft’ einzudringen und zu vermitteln“, sagt Bettina Weidenbach, Geschäftsleitung und Initiatorin von Invitare, der Stiftung für Mutter und Kind in Ludwigsburg. Bettina Weidenbach ist selbst mit 14 Jahren schwanger geworden und sah sich vor ein Problem gestellt: „Es war für alle klar, dass ich abtreiben muss. Nur nicht für mich“, sagt die Dreifach-Mutter. „Wie soll man sich denn für oder gegen etwas entscheiden, wenn es keine Wahlmöglichkeiten gibt?“, fragte sie sich damals. Aus dieser eigenen Erfahrung heraus, ist die Idee von Invitare geboren worden. „Eingeladen zum Leben“ heißt der Leitsatz der Stiftung.

Das Aufgabenfeld der Stiftung habe sich über die Jahre gewandelt, sagt die Geschäftsführerin. Inzwischen sei der Hauptaspekt, Familien und Paare zu stärken und zu stabilisieren, und nicht „nur“ Mutter und Kind aus einer Gewaltsituation hinaus zu helfen. Wenn ein Kind in einem vertrauensvollen Bund aufwachse und einen stabilen Rückhalt habe, sei die Wahrscheinlichkeit, zum Opfer oder auch zum Täter zu werden, geringer. „Ein gesundes Selbstvertrauen hält den Menschen zumeist davon ab zum Opfer zu werden“, sagt die Expertin. Menschen, die unbegründete Gewalttätigkeit in sich tragen, gebe es wenige.

Täter und Opfer seien oft gleichsam beteiligt am Zustand, sagt die Expertin. „Wenn im Urvertrauensgefüge ‚Familie’ Gewalt erlebt wird, ob am Kind selbst oder zwischen den Eltern, ob verbal oder physisch, lernt das Kind das am Modell“, sagt Weidenbach.

Ein Beispiel: Der Vater schlägt die Mutter, der Sohn bekommt es mit. Nach vielen Jahren trennt sich die Mutter endlich von ihrem Peiniger, der 13-jährige Sohn übernimmt die Vaterrolle und praktiziert gewohnte Verhaltensmuster: Er schlägt seine Mutter. Die Mutter beschimpft ihren Sohn, „Du bist wie dein Vater“. Wer ist das Opfer?

„Das Kind“, sagt Weidenbach ohne zu zögern. Eine Umpolung der erlernten Muster müsse stattfinden. „Der Junge kann gar nicht anders als so zu handeln, denn er kennt es nicht anders. Für ihn ist das normal. Und er wird es auch bei seiner Freundin so weiterführen, wenn nicht etwas Grundlegendes verändert wird“, sagt die Invitare-Chefin. Gewalt könne auch entstehen, wenn Menschen an ihre Grenzen getrieben werden. „Ein Ehemann wurde von seiner Frau mehrfach verbal tief verletzt und stand mit dem Rücken an der Wand. Sie hörte aber nicht mit den Verletzungen auf. Er schlug zu“, berichtet Weidenbach von einem Fall. Der durch verbale in die körperliche Gewalt getriebene Mann habe danach den Respekt vor sich selbst verloren und sei in eine tiefe Krise gestürzt – und habe sich bei Invitare gemeldet. „Die körperliche Gewalt war ein hilfloser Versuch, die Situation endlich zu beenden“, sagt Weidenbach. Auch Liebesentzug der Mutter oder Sex­entzug in der Partnerschaft gehören zu dieser Art der seelischen Bestrafung und Gewalt.

Es drängt sich die Frage auf: Wie wird man denn zu einem Opfer? „Jeder Fall ist individuell, es gibt keine Schablone“, sagt Weidenbach. Doch sie gibt ein eindrückliches Fallbeispiel: Ein Mädchen wächst mit einem todkranken Bruder auf. Wenn sie weinend zur Mutter kommt, weil sie sich das Knie aufgeschürft hat, heißt es: „Stell dich nicht so an, schau, wie schlecht dein Bruder dran ist“. Auch muss das Mädchen immer still sein, um den kranken Bruder nicht zu stören.

Zu hohe Schmerzgrenze

„Bis dieses Mädchen eine Situation als Gewaltsituation wahrnimmt, muss viel passieren“, erklärt Weidenbach. Sie hat in ihrer Kindheit gelernt, dass ihre Gefühle keinen interessieren und sie auch nicht schreien darf, denn so schlimm ist es ja nicht. „Diese Frau lässt sich halb tot prügeln bis sie sich helfen lässt“, resümiert die Invitare-Chefin. Oft suchen sich laut Weidenbach potentielle Opfer ihre Täter als Partner aus.

Ein anderer Fall: Eine Sozialarbeiterin wollte ein Mädchen, das vom Vater fast täglich sexuell missbraucht wurde, aus der Familie holen. Das Kind habe geweint und gesagt, dass es bei seinen geliebten Eltern bleiben wolle. „Wenn gelernt wurde, dass so miteinander umgegangen wird, ist es schwer in das wasserdichte System ‚Familie’ einzudringen und zu helfen, denn es erscheint den Betroffenen normal“, gibt Bettina Weidenbach zu bedenken. Daher ist Aufklärung und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen für die Invitare-Chefin unumgänglich.

Info Invitare ist eine Beratungsstelle für schwangere Mädchen und Frauen, alleinerziehende Väter und Mütter, junge Eltern und Familien, und alle Menschen in Not- und Krisensituationen.

www.invitare.net