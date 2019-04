Ich hatte die Idee, den Traum, die Vorstellung, in Ludwigsburg Verantwortung zu übernehmen. Aber nur, wenn die Ludwigsburger auch dahinterstehen“, sagt Professor Dr. Matthias Knecht bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag im Film- und Medienzentrum in Ludwigsburg. Eigentlich wollte er seine Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigsburg am 30. Juni bis zu dieser Vorstellung geheim halten, jedoch sickerte sein Geheimnis schon vor gut einem Monat durch. Und damit auch seine Unterstützer: SPD und CDU stellten sich offiziell hinter den Gegenkandidaten des amtierenden Ludwigsburger OB Werner Spec (die BZ berichtete). Die beiden Parteien hätten ein starkes Zeichen gegeben, das sei ein Signal für ihn gewesen, den Schritt zu wagen. Nun möchte der 43-Jährige die Bürger erreichen: „Ich will kein Kandidat einer Partei sein, sondern aller Bürger und des gesamten Gemeinderats“.

In Ludwigsburg verwurzelt

Als „waschechter Ludwigsburger“ sei er durch seine Verwurzelung in der Barockstadt und seine Ehrenämter nah an den Bürgern. Geboren ist Knecht in Stuttgart, aufgewachsen in Ludwigsburg-Hoheneck sowie der Weststadt, wo seine Eltern noch immer wohnen. Aktuell lebt er mit seiner Frau Ulrike und seinem fünfjährigen Sohn Jakob in Stuttgart. Als OB würde er mit seiner Familie nach Ludwigsburg ziehen, um nicht nur während der Arbeitszeit in Ludwigsburg zu sein, sondern immer, so der OB-Kandidat.

Knecht studierte Rechtswissenschaften und Verwaltungsmanagement. Er startete als Jurist ins Berufsleben, arbeitete später unter anderem bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und als Professor für Verwaltungs-, Sozial- und Europarecht an der Hochschule Kempten, wo er seit drei Jahren Dekan ist. In Ludwigsburg ist Knecht Vorsitzender des Stadtverbands für Sport sowie des Sportvereins MTV Ludwigsburg. Er wolle aber nicht nur im Sport Verantwortung übernehmen, sondern auch in anderen Bereichen. „Ich möchte hier in Ludwigsburg die Kultur miteinander gestalten – mit allen Ludwigsburgern“, so Knecht im Gespräch. Dieses „Miteinander“ sei dem OB-Kandidaten ein zentrales Anliegen, deshalb habe er sich als Wahl-Motto für „Echt. Knecht!“ entschieden. „Es geht mir ‚echt’ um die Bürger und die Stadt.“

Es gebe unzählige Inhalte, die er als wichtig erachte, so der 43-Jährige. Im Gespräch reißt er drei Themen an: In puncto Wohnungsbau fange man nicht bei Null an. Er werfe einen wertschätzenden Blick auf Werner Spec und dessen Verwaltung. Die städtische Initiative sei da, aber auch hier sei das Miteinander verloren gegangen. Er wolle auch private Investoren ins Boot holen, um miteinander moderne Ideen umzusetzen, etwa Cubes oder den Ausbau von Dachgeschossen. Das Thema Mobilität sei in den letzten Monaten verschattet worden von den verhärteten Fronten von BRT und Stadtbahn. „Wir müssen die Notwendigkeit der Stadt sehen und so entwickeln, wie es die Stadt braucht“, so Knecht.

Lobende Worte hat er für die Mobilitätsveranstaltung der Grünen, denen er die Hand reichen und sie mit ins Boot holen wolle. Mobilität solle vernünftig und miteinander angegangen werden. „Ich habe keine fest vorformulierte Meinung dazu“, sagt er, das Zusammenführen unterschiedlicher Meinungen jedoch, das sei seine große Stärke, das habe er schon bei der Fusion der Sportvereinigung 07 Ludwigsburg und des MTV-Ludwigsburg gezeigt. Auf Nachfrage ergänzte Knecht: Er moderiere zwar, aber „ich kann auch klare, harte Kante zeigen.“ Stichwort Bildung: „Es fehlt das Schulangebot für den Mittelstand und für produzierendes Gewerbe.“ Es sei wichtig, ein großes Ausbildungsangebot zu bieten.

„Mir ist es wichtig, den Ludwigsburgern zuzuhören“, sagt der OB-Kandidat. Dies möchte er unter anderem mit einer Aktion schaffen: In den nächsten Tagen beginne „Knecht spricht mit Ludwigsburgern“. Es werden Interviews mit Bürgern gefilmt, die online gestellt werden. Insgesamt verspricht Knecht eine große Online-Präsenz auf seiner Homepage sowie Facebook und Instagram. Den Plakat-Wahlkampf wolle er erst nach dem 26. Mai beginnen, um der „Kommunalwahl Raum zu lassen“.