Kabarett „I bin ned bei Facebook – I bin bei mir“

Ludwigsburg / Miriam Staudacher

Martina Schwarzmann, geboren in Fürstenfeldbruck und aufgewachsen in Überacker, ist eine sehr musikalische, sehr gewitzte und sehr genaue Beobachterin, die in breitem bayerischen Dialekt den ganz normalen Alltag auf dem Land aufs Korn nimmt. Im ausverkauften Ludwigsburger Forum kam die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin damit sehr gut an.

Sie sei froh, dass sie da sei, frotzelt sie, als sie mit der Gitarre in der Hand und mit brav zum Dutt geschlungenem Haar die Bühne des Forum betritt. Dann müsse sie die Kleinen nicht ins Bett bringen. Kommentare wie „Und wer ist jetzt bei den Kindern?“ machen sie aggressiv, sagt die dreifache Mama Martina Schwarzmann, die das Ludwigsburger Forum ebenso füllt wie die Zuschauerreihen im Zirkus Krone in München oder das Festzelt der Freiwilligen Feuerwehr Oberpiebing. „Ihr fragt ja auch ned euren Chef, wer seine Kinder betreut, oder?“, gibt die 38-Jährige zurück.

Der ganz normale Alltag in ihrer Umgebung bietet für sie geniale Steilvorlagen, die sie zu Liedern oder Textsprengseln verarbeitet. Und so stehen nicht die Mächtigen der Welt wie Trump, Merkel oder Erdogan im Fadenkreuz der intelligenten Spotterin, sondern der örtliche Weiberstammtisch – an dem sie natürlich „nur aus Protest“ teilnimmt –, hartnäckige Telefonwerbetreibende, die ihr „jeden Scheiß verkafa wolla“, Thermomix-Besitzerinnen oder der eigene Nachwuchs.

„Meine Kinder wolln anonym bleiben. Die schamen sich. Deshalb spreche ich von meinen minderjährigen Mitbewohnern“, sagt Martina Schwarzmann verschmitzt und erzählt von der Rotzspur des Jüngsten auf dem Designerhemd im Münchner Kaufhaus und vom „Ausgezuzeltsein“ beim Stillen. Sie gibt sehr freigiebige Einblicke in ihr Mutterdasein und hat dabei keinerlei Hemmungen, sich selbst in den Mittelpunkt ihrer lustigen, launigen und erfrischend frechen Liedzeilen zu stellen. „I bin so mittelalt, bin so mittelgscheid, bin so mittelschee so wie die meisten Leud“ singt sie im Lied „I bin so mittel“, das die körperlichen und seelischen Befindlichkeiten einer Enddreißigerin persifliert.

Schreibtisch als Krisenzentrum

Und sie blickt in die Zukunft: „Wenn I amol alt bin, gründ ich eine Punkband“, verspricht Martina Schwarzmann. Einen Namen gäbe es schon: „Die heißen weißen Radisalzer“ (als Antwort auf die US-amerikanischen Red Hot Chili Peppers) und da tanzen dann „Nackerte an Goaßlschnalzer“. Es ist schon sehr lässig, wie die Kabarettistin den Forumbesuchern an diesem Abend einen Spiegel vorhält: Ob da jeder wie die Kabarettistin davon träumt, einmal im Alter mit Nackten Punkmusik zu spielen, das bleibt dahingestellt. Aber wenn sie von Geschwisterstreitigkeiten und Krampfadern, vom „Krisenzentrum Schreibtisch“ („I könnt spein, wenn bei der IBAN die letzten beiden Kasterl übrigbleiben“) erzählt, gehen viele lachend d’accord. Und als sie vor der Zugabe gesteht, dass sie von den sogenannten sozialen Netzwerken rein gar nichts hält („I bin ned bei Instagramm und ned bei Facebook. I bin bei mir!“), bekommt sie von den Ludwigsburger Fans noch einen Applaus obendrauf.