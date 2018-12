Ausstellung „Hää“-Momente erwünscht

Ludwigsburg / Heike Rommel

Hää? – Dieses Wort versteht wohl jeder, egal welchen Alters. „Hää?“ heißt die Mitmach-Ausstellung, die das Ludwigsburg Museum bis zum Sonntag, 24. März, für alle Menschen ab fünf Jahren anbietet. Es geht um das spielerische Erlernen von Sprache. Das Museum hat sich eine Leihausstellung des Düsseldorfer Vereins „Akki“ (Aktion und Kultur mit Kindern) geholt, die mit Geheimnissen arbeitet. Sprache spielerisch entdecken ist mehr als spannend, und das nicht nur für Kinder und Schulklassen. Den Eintrittspreis bestimmt jeder selbst, ganz nach der neuen „Pay what you want“-Strategie des Innenstadt-Museums.

Spielen, rätseln, dem Klang der Sprache nachhören, Sprache mixen und verändern, neue Worte finden und erfinden: Im Ludwigsburg Museum kann alles zu Sprache werden. Schrift, Geräusche, Mimik oder auch Handbewegungen. Jeder kann seine Experimente selbst machen. Zum Beispiel mit Flüsterschüsseln, im Übersetzungsbüro, in der Film-Nachvertonungsstation, im Geheimsprachenlabor oder mit Überraschungs-Eiern via Rohrpost. Innerhalb der Ausstellung laufen Workshops: Am Samstag, 26. Januar, von 11 bis 12.30 Uhr Buchstaben mit Stempeln auf Taschen und T-Shirts drucken, am Samstag, 16. Februar, von 11 bis 12.30 Uhr Notizhefte mit Comics und Zeitungen gestalten und am Samstag, 23. März, von 11 bis 12.30 Uhr Kettennasenmenschen basteln. Wochentags kosten die Workshops für je bis zu zehn Kinder 100 und am Wochenende 120 Euro.

Wer das alles schon kennt, sind Georg Frankenberg und Rainer Flaswinkel vom Verein „Akki“. Im Vorfeld der Ausstellung lief ein Plakatwettbewerb, an dem sich 14 Schulen beteiligten. 30 Schulklassen reichten ein Plakat ein und eine Jury ermittelte vier Gewinner-Klassen. „Sprache ist etwas, was die Menschen verbindet, aber auch etwas, was sie trennt“, erklärte Frankenberg zum Hintergrund der Wanderausstellung. „Hää“-Momente würden sich, wie der Name der Ausstellung schon sagt, bei den Besuchern hoffentlich einstellen. Darauf brauchte Frankenberg in einem Testlauf mit Kindern nicht lange zu warten. Sie hatten Spaß an der Rückwärtssprache, an der B-Sprache, an der Spiegelschrift und öffneten neugierig Alu-Koffer, um Sprach-Codes zu knacken.

Fremdsprachen und die Flaggen

Auch Fremdsprachen lernen Kinder im Ludwigsburg Museum sowie welche Flagge zum jeweiligen Land gehört. Die Renner beim Testlauf: Geschichten in einem großen Spielfeld zusammen würfeln und geheime Nachrichten mit der Rohrpost austauschen. Letzteres, so Frankenberg, ging in anderen Städten schon so weit, dass sich Kinder alte Abflussrohre und gebrauchte Staubsauger zu Weihnachten wünschten. „Wie klingt eigentlich meine Stimme, und kann ich sie in eine andere Stimme verwandeln?“ Auf diese Frage erlebten Kinder am Mikrofon witzige Überraschungen. Manche der kleinen Museumsbesucher waren noch etwas schüchtern, aber sobald sie den ersten Schritt gewagt hatten, war der Bann gebrochen. Wie es geht, zeigen Tonträger, auf denen eine Schauspielerin mit ihrer Stimme spielt.

Den Düsseldorfer Verein „Akki“, bekannt durch seine Kinderstädte sowie Projekte mit Künstlern und Tänzern, gibt es nunmehr seit 30 Jahren. Er finanziert sich zu Hälfte über Zuschüsse der Stadt und zur Hälfte über den Ausstellungsverleih. „Die Sprachausstellung“, sagt Frankenberg, „ist kein Strohfeuer“. Er habe diese mit einer ersten Klasse besucht und in der vierten Klasse hätten sich die Schüler immer noch daran erinnert. Museumsleiterin Alke Hollwedel ergänzte im Rückblick auf die letztjährigen „Lichtspiele“: Es sei eine goldene Abiturklasse im Museum gewesen, die ins Gästebuch eingetragen habe, „hier wird man wieder Kind“.

Info Durch den Sprachparcours können Besucher zu den üblichen Öffnungszeiten des Ludwigsburg Museums dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr jederzeit gehen.

www.ludwigsburgmuseum.de