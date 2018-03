Ludwigsburg „Dieses Jahr wird’s spannend“

Next

Der Blüba-Direktor Volker Kugel inmitten der 30 000 Tulpensetzlinge im Gewächshaus der Gärtnerei in Ludwigsburg. Nur ein Bruchteil der Tulpen werden selbst gezogen. © Foto: Richard Dannenmann

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Dieses Jahr wird’s richtig spannend“, sagt Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barock in Ludwigsburg. „Das ist der nasseste Winter seit Jahren. Wir haben aktuell Januar-Wetter“, fährt er fort. Letztes Jahr seien die Wetterbedingungen ideal gewesen, um zeitig mit der Bepflanzung des Blühenden Barock zu beginnen. Denn die Setzlinge dürfen weder zu früh, noch zu spät raus. „2010/11 konnten wir erst eine Woche vor Eröffnung mit der Bepflanzung anfangen“, erinnert sich der Blüba-Chef. Geschafft hätten es er und sein Gärtner-Team aber noch jedes Jahr.

Wirft man einen Blick in die Gewächshäuser der Gärtnerei des Blüba, ist von der bevorstehenden Blütenpracht noch wenig zu sehen: Tulpen- und Narzissenpflanzen sind knapp zehn Zentimeter hoch und noch blütenlos – alles andere wäre auch zu früh, denn die Eröffnung des Blüba ist am Freitag, 16. März. „Die meisten Tulpen bestellen wir in Holland“, sagt der Blüba-Chef. Nur ein kleiner Teil der Tulpen und Narzissen werden im Gewächshaus der eigenen Gärtnerei gezogen. Die holländischen Pflanzen werden zwei bis drei Tage vor Eröffnung angeliefert und gepflanzt. Durch das verspätete Frühlingswetter, werden die 30 Gärtner des Blüba auch samstags arbeiten müssen.

„Wir hoffen auf 43 000 Dauerkarten-Besucher in diesem Jahr“, sagt Kugel. Der Dauerkartenvorverkauf sei das Konjunkturbarometer. Am Samstag, 24. Februar, beginnt der Vorverkauf und endet am Tag vor der Eröffnung, dem 15. März. Letztes Jahr seien 33 000 Dauerkarten vorab verkauft worden, mit dieser Zahl rechnet der Blüba-Direktor auch 2018. Der Kartenpreis sei gleich geblieben.

Ein automatisches Zusenden in Form eines Abonnements gebe es noch nicht. Man arbeite allerdings daran. Der Blüba-Chef vermutet, dass 90 Prozent der Dauerkartenkäufer Wiederholungstäter sind. Die wegfallenden 10 Prozent seien größtenteils Familien mit Kindern, die für den Märchengarten zu alt geworden sind. Aber es würden Familien nachrücken. 1998, als Volker Kugel Direktor des Blüba wurde, seien es jährlich 27 500 Dauerkarten gewesen. Heutzutage liege der Schnitt bei 43 000. „Das liegt allerdings nicht unbedingt an mir“, sagt der Blüba-Chef und lacht.

Digitalisierung geplant

Für nächstes Jahr stehe eine Digitalisierungsoffensive an. „Abos sollen den Besuchern den Gang zum Ticketkauf abnehmen. Aber nur Tickets on demand, Handytickets oder Tickets zum selbst ausdrucken sind nicht die Lösung“, sagt Kugel. Das Kontrollieren der Karten an den sechs Eingängen des Blüba würde dadurch erschwert. „Der Scanner muss erkennen, wenn ein Ticket zwei Mal ausgedruckt wurde“, sagt der Blüba-Chef.

Gut 350 000 Euro soll die digitale Umstellung kosten. 90 Prozent davon zahle das Land und investiere damit in Kulturliegenschaften. Auch die Wilhelma sowie die Schlösser und Gärten werden laut Kugel vom Land beim digitalen Fortschritt unterstützt. Das Geld werde für die Programmierung, Ticketlaser, Handyscanner und das Legen von neuen Leitungen gebraucht. „Ich hoffe, dass das bis nächstes Jahr klappt, um die Kassen und den Vorverkauf zu entlasten“, sagt der Blüba-Direktor.

Dauerkartenkäufer bekommen wie jedes Jahr ein Gutscheinheft, das Ermäßigungen für das Straßenmusikfestival, die KSK-Open, die Schlossfestspiele und andere Veranstaltungen enthält.

Info Dauerkarten werden im Vorverkauf von Samstag, 24. Februar, bis Donnerstag, 15. März, täglich am Haupteingang des Blüba, von 9 bis 18 Uhr verkauft sowie in der Wilhelm-Galerie von Montag bis Samstag, 9.30 bis 20 Uhr. Die personalisierten Dauerkarten kosten im Vorverkauf für Erwachsene 33 Euro (statt 38 Euro im Saisonverkauf), für Kinder zwischen 4 und 15 Jahren, Schüler und Studenten 20 Euro. Familien bekommen Rabatt.