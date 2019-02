Pro-Diesel „Die Messstelle misst falsch“

Ludwigsburg / Frank Ruppert

Er war Manager bei Bosch und Mann+Hummel, heute organisiert der 72-jährige Dieter Seipler Demos gegen Diesel-Fahrverbote. Die nächste startet an diesem Freitag, 16 Uhr, vor der Rathausgarage.

Herr Seipler, Sie wohnen in Leonberg, aber demonstrieren in Ludwigsburg. Was war der Anlass diese Pro-Diesel-Bewegung zu starten?

Dieter Seipler: Ludwigsburg ist mein Mittelpunkt, nicht nur wegen der beruflichen Erfahrung. Hier habe ich viele Freunde und bin auch in drei Clubs Mitglied. Ich fahre ein Dieselfahrzeug Euro 5, das von Dieselfahrverboten betroffen wäre. Dem will ich wie viele Teilnehmer der Demo vorbeugen. Die Demo in Stuttgart war zwei Wochen vor uns gestartet. Das war dann noch einmal ein Signal mehr für mich, in Ludwigsburg aktiv zu werden.

Was sind ihre Ziele mit der freitäglichen Demo in Ludwigsburg?

Aus meiner Sicht können wir Fahrverbote verhindern, wenn die NO2-Werte richtig gemessen werden und der Grenzwert eingehalten wird. Die Messstelle an der Friedrichstraße misst falsch. Das ist ziemlich sicher. Das kann man sehen, wenn man sich mit der Anlage 3 der Bundesimmissionschutzverordnung beschäftigt.

Glauben Sie, dass wenn die Messstelle anders aufgestellt würde, die Grenzwerte eingehalten würden?

Wahrscheinlich ja. Definitiv ist der NO2-Wert der Messstelle derzeit höher, als der Mittelwert der Friedrichstraße. Die LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, die Red.) hat die schmutzigste Stelle ausgesucht und die Apparatur in eine Hausnische gestellt. Wie in München sollten in Ludwigsburg weitere Messstellen aufgestellt werden, um zu repräsentativen Aussagen zu kommen.

Was ist der nächste Schritt, nach dem Nachweis, dass die Messstelle falsch aufgestellt ist?

Ich hätte mir gewünscht, dass die Verantwortlichen vom Land den Mut haben, den Fehler einzugestehen und die Messstelle verlagern. Deshalb haben wir einen offenen Brief mit den Forderungen und 151 Unterschriften an Minister Hermann geschickt. Wir Diesel-Fahrer können leider nicht klagen. Selbstverständlich unterstützen wir aber die Stadt in allen Bemühungen, die Luftqualität zu verbessern.

Glauben Sie, die reichen aus?

Ich denke, dass der neue Luftreinhalteplan mit einem Maßnahmenbündel dazu führen wird, dass Fahrverbote verhindert werden. In Wiesbaden war man jetzt damit sehr erfolgreich.

Sie kritisieren auch schon die Grundlage der Grenzwerte.

Der aktuelle Grenzwert von 40 Mikrogramm liegt viel niedriger als der zulässige Grenzwert am Arbeitsplatz. Die behauptete tödliche Gefahr von NO2 sehe ich nicht. Ich habe mich mit der Studie 2018 der Europäischen Umweltagentur befasst. Wenn man deren Zahlen für die verlorene Lebenszeit durch Stickoxidbelastung durchrechnet, kommt man für Deutschland pro Einwohner auf einen durchschnittlichen Verlust der Lebenszeit von 15 Stunden. Der Effekt auf die gleichzeitig um 1,9 Jahre gestiegene Lebenserwartung ist nur 0,01 Prozent. Das ist vernachlässigbar und in der Fehlertoleranz.

Wie viel Zeit kostet Sie die Organisation der Demo?

Ich bin gut beschäftigt, weil ich fast alles alleine machen muss. Ich lese mich in das Gebiet ein und versuche daraus auch allgemein verständliche Texte zu machen. Mit 200 Teilnehmern bin ich sehr zufrieden. Dafür lohnt sich der Aufwand.

Auch Schüler demonstrieren wieder. Wie sehen Sie diese Bewegung?

Saubere Umwelt ist wunderbar. Jeder, der sich engagiert und selbst einen Beitrag leistet, ist herzlich eingeladen, solange er mir nichts vorschreiben will. Der Idealismus ist in der Jugend größer als im Alter und reines Wunschdenken hilft nicht weiter.