Soziales Engagement 60 Schülerlotsen zu Gast im Polizeipräsidium

Ludwigsburg / bz

Gemeinsam mit der Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg, Jutta Kuhn, verabschiedeten Mitarbeiter der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nach einem Jahr im Einsatz die „alten“ Schülerlotsen und begrüßten die „neuen“. Dies ist einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Ludwigsburg zu entnehmen.

„Ihr leistet mit eurem Engagement einen wichtigen Beitrag zur ganz praktischen Verkehrssicherheitsarbeit in der Stadt Ludwigsburg“, begrüßte der Leiter des Referats Prävention, Polizeioberrat Markus Geistler, in der vergangenen Woche im Polizeipräsidium Ludwigsburg 60 Schüler der Campus-Schulen der Ludwigsburger Innenstadt. 30 davon waren im vergangenen Jahr als Schülerlotsen in der Solitudestraße eingesetzt, 28 werden diese Aufgabe von jetzt an für ein Jahr übernehmen.

Der Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Ludwigsburg, Heinz Mayer, bekräftigte in seiner Dankesrede ebenfalls das Lob an die Kinder.

Verkehrsfluss ist besser

Es sei alles andere als selbstverständlich, dass sie über ein Jahr hinweg morgens immer wieder früher aufstehen würden, um bei Wind und Wetter an den Fußgängerüberwegen zu stehen. Der Verkehrsfluss in der Stadt werde dadurch spürbar verbessert. Die Verkehrshelfer, wie sie auch genannt werden, ermöglichen im morgendlichen Schülerstrom zwischen Bahnhof und Schulen den Autofahrern immer wieder die Weiterfahrt und vermeiden so eine Staubildung.

322 Lotsen

Seit dem Jahr 2006 wurden für den freiwilligen Schülerlotsendienst in Ludwigsburg insgesamt 322 Verkehrshelfer ausgebildet. Diese Aufgabe können pflichtbewusste und zuverlässige Schüler ab der siebten Klasse übernehmen. Ihre Ausrüstung mit Mütze, Warnweste, Anorak und Kelle erhalten sie von der Kreisverkehrswacht.

Als Dankeschön erhalten sie eine Urkunde und einen Eintrag ins Zeugnis. Zudem dürfen sie am jährlich stattfindenden Landeswettbewerb der Schülerlotsen im Erlebnispark Tripsdrill teilnehmen.