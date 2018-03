Spatenstich 55 Zimmer – nachhaltig und aufeinander gestapelt

Uwe Roth

Vier Jahre haben sich Gespräche und Vorplanungen für den Hotelneubau im Nordschatten des Marstalls hingezogen. An diesem Montag war nach langen Verzögerungen schließlich Spatenstich für die 55-Zimmer-Übernachtungsherberge.

Bereits in 14 Monaten sollen die ersten Gäste in der Nachbarschaft des Einkaufszentrums einchecken. Ludwigsburgs Baubürgermeister Michael Ilk lobte Hotelier Harald Kilgus als einen Hotelier, „der sich nicht scheut, ungewöhnliche Pfade zu gehen“.

Ungewöhnlich sind sowohl das relativ kleine Grundstück, die moderne Architektur als auch die „hölzerne“ Bauweise. Dort, wo in den nächsten Wochen das Fundament eingezogen wird, war die frühere Einfahrt der Tiefgarage zum Marstallcenter. Zur Stabilität müssen Stützpfeiler eingezogen werden, damit das Gebäude nicht zum Norden hin abrutscht.

Zu futuristisch?

Mit dem Entwurf des Architekturbüros „Von M“ (Stuttgart), das aus dem Architekturwettbewerb als Sieger hervorgegangen war, tat sich ein Teil des Gemeinderats schwer. Die Fassade und die Dachform wurden als etwas zu futuristisch für die Umgebung, die Untere Stadt, empfunden. Dann diskutierte der Gestaltungsrat des Gemeinderats über den endgültigen Entwurf. Für die Bauweise wird ausschließlich Holz verwendet. „Nur das Fundament wird aus Beton sein“, erläuterte Kilgus, der in der Stadt bereits das „Campuszwei“ an der Stuttgarter Straße vor dem Akademiehof betreibt.

Die 55 Zimmer werden als Holzmodule vorgefertigt und vor Ort aufeinander gestapelt. „Die Holzbauweise ist ein Megatrend“, sagt der Hotelier. Dies sei „CO2-neutral“, versichert er. Zudem werde das Gebäude ans Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. „Wir haben im vergangenen Jahr ein kreatives, aber auch nachhaltiges Hotelkonzept entwickelt, das den Gästen Einblicke in die besondere Bauweise geben wird“, deutete er eine weitere Besonderheit an. Ein Restaurant ist nicht vorgesehen. „Es gibt in der Umgebung eine Menge Möglichkeiten, essen zu gehen.“

Ein solches Konzept erfordert eine besondere Investition. Ursprünglich waren die Kosten mit 4 Millionen Euro angegeben. Inzwischen liegen sie nach Angaben von Kilgus bei 6,5 Millionen Euro. Zeitverzögerung hat es auch bei der Finanzierung gegeben. „Der erste Investor hat uns trotz mündlicher Zulassung plötzlich verlassen.“ Ein neuer konnte aber gefunden werden. Bürgermeister Ilk bewunderte beim Spatenstich, der eigentlich bereits im vergangenen September hätte stattfinden sollen, die Hartnäckigkeit des Hoteliers: „Wir haben immer gesehen, Sie glauben an das Projekt.“