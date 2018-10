Gericht 23-Jähriger handelt mit Marihuana

Ludwigsburg / bz

Für vier Fälle des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Marihuana hat das Ludwigsburger Amtsgericht einen 23-Jährigen aus dem Stadtgebiet zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann zwischen dem 4. Mai und dem 13. Juli vergangenen Jahres in Ludwigsburg und Umgebung einen schwunghaften Handel betrieben hat. Die Polizei kassierte seine Handys ein und machte aus den Chatverläufen vermeintliche Abnehmer aus.

Geständnis im Gerichtssaal

Dem Beschuldigten blieb nicht viel anderes übrig, als vor Gericht zu gestehen, dass er mehrmals Marihuana verkauft hatte. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass es sich bei den vier Taten, eine davon war lediglich eine Anbahnung eines Geschäftes, nur um einen Ausschnitt einer ganzen Serie von Marihuana-Verkäufen handelte.

Auf die Spur gekommen waren Polizeibeamte dem Angeklagten durch Diebstähle im Katharinenhospital Stuttgart, in dem drei Patienten geladene Telefonkarten gestohlen wurden. Der 23-Jährige war damals als Fahrer für eine Hilfsorganisation im Einsatz und bekam einen saftigen Strafbefehl für diese Diebstähle. Die Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweis 30 Euro hat er brav bezahlt und somit zählte dieser Strafbefehl vor Gericht nicht mehr als Vorstrafe. Was aber daraus resultierte, war, dass Polizeibeamte in Stuttgart auf den Verdacht kamen, der Ludwigsburger könnte mit Betäubungsmitteln Handel treiben.

Die Beamten hatten aus einem Handy ein Bild von einem „Kinderzimmer“ aufgefischt mit „jeder Menge Blütenmaterial und Kiffern“, wie der Ankläger feststellte. In einem Fall hätte der 23-Jährige sogar Marihuana an einen Jugendlichen verkauft. Auch die Richterin bejahte die Gewerbsmäßigkeit dieses Handeltreibens, worauf dem Gesetz nach pro Tat eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr steht. Das Urteil erfolgte unter straffer Zusammenziehung der Einzeltaten zu einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung für den jungen Mann.

Die Whatsappverläufe samt Bildern reichten für eine Verurteilung und führten noch zu weiteren Verdächtigen. Handys von anderen jungen Leuten wurden im Stadtteil Eglosheim und auf dem Fußballplatz in Hoheneck gesichert und die Auswertungen könnten zu Strafverfahren gegen sie führen.

Nach den Angaben einer Polizeibeamtin war der Eglosheimer Treffpunkt in Sachen Marihuana am so genannten „Tower“ in der Nähe des Studentenwohnheims.