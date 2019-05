Mit wenig kam die 29-Jährige Niederländerin am Freitag nach Ludwigsburg auf die Bühne des Scala. Ein zierliches Persönchen, mit wenig Haaren – ihr Kopf ist kahlrasiert und mit wenig Klimbim, das Bühnenbild war schlicht.

Dafür aber mit ganz viel Stimme, ganz viel Soul und ganz viel Herz. Die 29-jährige Sängerin Sharon Kovacs überzeugte ihr mitfieberndes Publikum auf ganzer Linie.

Rhythmus und Musik

Die Sängerin mit der Stimme, die den Raum nur so durchflutete, ließ den Rhythmus und die Musik durch ihren Körper fließen – und das übertrug sich auch auf ihr Publikum. Optisch hielt sich die 1990 in Barloo geborene Musikerin an den Titel ihres 2015 erschienenes Debütalbum „Shades Of Black“. Sie und auch ihre sechsköpfige Band waren ganz in Schwarz gekleidet, fast mystisch war die Atmosphäre des gut 100-minütigen Konzerts, das die Musiker mit Leidenschaft, ohne Pause und auf höchstem Niveau spielten.

Den Beginn machte der Titelsong des gleichnamigen Albums „Cheap Smell“, das im August 2018 erschienen ist und mit dem Kovacs derzeit auf Tour ist. Besonderen Applaus bekam die Soul-Sängerin für ihren Hit aus dem Jahre 2015, „Diggin’“, aber auch die übrigen Single-Auskopplungen wurden mit viel Jubel kommentiert, wie „The Devil You Know“, „Black Spider“ und gegen Ende ihr Song „My Love“, der ihr 2014 zum Durchbruch verholfen hatte. Auch „50 Shades Of Black“ wurde vom Scala-Publikum mit viel Applaus belohnt. Kovacs’ eigenes „Lieblingsliedchen“, wie sie selbst in durchaus passablem Deutsch ankündigte, war „Mama & Papa“, das sie mit viel Gefühl und Inbrunst sang. Es ist schwer neben einer so einnehmenden Persönlichkeit, sowohl was die Erscheinung, als auch das Stimmvolumen anbelangt, nicht unterzugehen. Kovacs’ Band jedoch schaffte dies.

Mit Schlagzeug und E-Drum-Set, Bass und Keyboard, die allesamt von zwei Musikern gespielt wurden sowie E-Gitarre und Trompete, ergänzt durch zwei Background-Sängerinnen, war der Klang rund. Immer wieder gab die 29-Jährige den Solo-Instrumenten den nötigen Raum. Mit der Gitarristin interagierte Kovacs mit sichtlich Spaß. Einen ehrlich überraschten Moment bescherte ihr der Trompeter. Nach der Zugabe „Adickted“ verscheuchte Kovacs mit einem Augenzwinkern ihre Musiker von der Bühne und intonierte „Final Song“, der das letzte Lied des 2015er-Albums und auch des Abends war. Gespielt räusperte sie sich lange, ehe sie nur zu Klavierklang gefühlvoll nochmals ihre volle, rauchige Stimme durch den Saal wabern ließ. Plötzlich sah Kovacs überrascht nach links oben und lachte.

Das besondere Etwas

Siehe da, der Trompeter saß auf der Empore und ließ lässig seine Beine herunter baumeln, während er sein Instrument gekonnt zum Einsatz brachte und das Stimmwunder flankierte. Eine Abwandlung des auf dem Album sehr ruhigen Songs, der der Scala-Version das besondere Etwas, das einmalige Live-Erlebnis verpasste.

Ein durchgehend gelungenes Konzert mit einer großen Sängerin und phantastischen Musikern, das verdient minutenlangen Applaus erhielt und die Ludwigsburger Konzertbesucher mit einem zufriedenen Lächeln in die laue Nacht entließ.