Heidenheim Programm der Stadtbibliothek: Das wird im Herbst geboten

Heidenheim / Joelle Reimer

Bis Dezember sind 17 Veranstaltungen vorgesehen – davon aber nur vier Lesungen. Man setzt immer mehr auf neue Arten der Kulturvermittlung.

Innerhalb eines Jahres die Besucherzahl zu vervierfachen – das dürfte der Heidenheimer Stadtbibliothek so schnell niemand nachmachen. Natürlich steht hinter diesem enormen Anstieg zuallererst einmal die Tatsache, dass die Bibliothek neu und groß und schick ist und allein dadurch zum Anziehungspunkt in der Heidenheimer Innenstadt wird.

Verantwortlich für Tagesgeschäft und Kulturprogramm

Dass nun das Interesse der Heidenheimer an Literatur im Allgemeinen gestiegen ist – nun, das hingegen wäre eine gewagte These. Dennoch wäre es eine These, an der die beiden Bibliothekarinnen Felicitas Maca und Maike Körber sicherlich Gefallen finden würden – gehört es doch zu ihrem Job, Menschen für Literatur zu begeistern.

Die beiden sind nicht nur für das Tagesgeschäft, sondern auch für die Veranstaltungen und Programmpunkte in der Stadtbibliothek zuständig. „Wir versuchen, eine Art Kulturvermittlung zu betreiben“, sagt Maca.

Eine Bibliothek hat so mehr zu bieten

Dabei misst sich der Erfolg der Arbeit nicht allein an der Besucherzahl – für Maca und Körber steht die Vielfalt der Angebote im Vordergrund. „Bibliotheken und Lesungen – das gehört zusammen, klar. Aber es gibt noch so viel mehr, was eine Bibliothek anbieten kann“, sagt Körber. Sie plant und organisiert die Veranstaltungen für Erwachsene und hat für das anstehende Herbst-/Winterprogramm einige Neuerungen in petto.

Bestes Beispiel: Guido Knopp, der am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr eine Lesung im Margarete-Hannsmann-Saal hält. „Er ist der erste Sachbuchautor, den wir hier haben“, so Körber. Neu ist auch die Sparte des Abendtheaters; „Casablanca“ wird am Freitag, 9. November, um 20 Uhr gezeigt. „Es ist ein mobiles Theater mit kleiner Besetzung, und ich denke, damit könnten wir eine Nische in Heidenheim füllen, die so noch nicht abgedeckt ist“, sagt Körber.

Zusammen mit Maca hat sie bis einschließlich Dezember insgesamt 17 Veranstaltungen auf die Beine gestellt – dazu kommen noch zehn Termine der regelmäßig stattfindenden Kinderaktionen „Burg der Sinne“ und „Burgtreff“. Bei der Programmplanung orientieren sie sich an anderen Städten, reagieren auf Empfehlungen, fragen interessante Autoren oder Theater an – teilweise bis zu einem Jahr im Voraus.

Kooperationen und Austausch

Dabei hilft es durchaus, wenn man wie Maca und Körber mit anderen Kulturschaffenden gut vernetzt ist: „Mit dem Kloster Herbrechtingen beispielsweise haben wir einige Kooperationen. Da liest ein Autor dann vormittags dort und nachmittags bei uns“, sagt Maca, die fürs Kinderprogramm zuständig ist, und nennt als Beispiel auch gleich den Kinderbuchautor Rüdiger Bertram, der am Dienstag, 27. November, um 15 Uhr für eine Lesung in die Stadtbibliothek kommt.

„Auch das Theater ,Hexenkuss und Zaubermus' am Sonntag, 18. November, um 15 Uhr findet in Kooperation mit Herbrechtingen statt. Wir tauschen uns bezüglich der Autoren oder Theater regelmäßig aus“, so Maca.

Literaturvermittlung mal anders

Nun könnte man sich wundern, weshalb unter den 17 Veranstaltungen gerade mal vier Lesungen zu finden sind – für eine Stadtbibliothek wie die Heidenheimer erscheint das doch recht wenig.

„Nun, wir sind ja nicht die einzigen, die Lesungen anbieten. Da müssen wir aufpassen, dass sich unsere nicht mit denen der ansässigen Buchhandlungen doppeln“, so Körber. Im Kinderbereich habe sich ohnehin einiges getan: „Eine Lesung reicht da nicht. Der Autor muss gleichzeitig unterhalten, eine gute Show bieten – man will Spaß haben“, sagt Maca.

Und weil Theater und Musical die Kinder heutzutage mehr fesseln als reines Vorlesen, wird das Programm eben angepasst; beispielsweise mit der Theaterproduktion „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter“, die am Donnerstag, 25. Oktober um 15 Uhr gezeigt wird. „Es ist ein Theater, aber mit Bezug zur Sprache. Literatur wird trotzdem vermittelt – nur anders“, sagt Maca. Ob und wie gut dieses neue Konzept funktioniert, werden die beiden Bibliothekarinnen selbst testen müssen. „Wir schauen, was gut läuft, und erweitern das Programm dann dahingehend.“

Besucherzahlen vervielfacht

20 000 Besucher kommen derzeit durchschnittlich pro Monat in die Stadtbibliothek. Das sind etwa viermal so viel wie in den Jahren 2017 oder 2016 – mit Ausnahme der Wochen nach der Eröffnung im Herbst 2017, als innerhalb von sieben Wochen 52 000 Personen die Bibliothek besuchten.

Die Veranstaltungen der Stadtbibliothek besuchten 2016 1700 Personen, 2017 waren es 1600 Gäste, wobei die Bibliothek drei Monate lang geschlossen hatte. Vergleichszahlen für das laufende Jahr stehen noch aus.