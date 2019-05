Voith sorgt für erneuerbare Energie aus Wasserkraft in Australien.

Voith begrüßte dieser Tage die australische Botschafterin in Deutschland, Lynette Wood. Sie informierte sich kurz nach Vergabe des Großprojekts Snowy 2.0, dem zweitgrößten Einzelauftrag, den Voith Hydro bisher überhaupt erhalten hat, über die Wasserkraftaktivitäten des Technologiekonzerns.

Empfangen wurden die Botschafterin von Dr. Toralf Haag, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith Group und Uwe Wehnhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung Voith Hydro sowie weiteren Mitgliedern der Konzerngeschäftsführung am Stammsitz in Heidenheim.

Hydro-CEO Uwe Wehnhardt gab Einblicke in das Unternehmen, seine vier Konzernbereiche und die aktuellen Aktivitäten des Technologiekonzerns in Australien. Die australische Botschafterin, Lynette Wood, zeigte besonderes Interesse am Großauftrag für das australische Pumpspeicherkraftwerk Snowy 2.0. Voith liefert sechs reversible Pumpturbinen für das Kraftwerk. Dieses zählt zu den größten Pumpspeicherkraftwerken weltweit. Das Projekt Snowy 2.0 bildet für Australien einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur 100-prozentigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Australien hat damit das Potenzial zu einem Musterland für den flächendeckenden Einsatz von erneuerbaren Energiequellen zu werden. Dazu leistet Voith mit seiner Erfahrung und seinen Wasserkraftkomponenten einen wichtigen Beitrag. „Voith ist sehr stolz darauf, Teil dieses spannenden und wichtigen Wasserkraftprojekts zu sein und zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Australien beizutragen“, erklärt Uwe Wehnhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Konzernbereichs Voith Hydro.

Niederlassung in Sydney

Außerdem tauschten sich die Beteiligten über die im vergangenen Jahr eröffnete Niederlassung von Voith Hydro in Australien aus. Der Standort in Sydney unterstützt Wasserkraft- und Pumpspeicherprojekte in der Region und stärkt somit die eigene Präsenz auf dem australischen und neuseeländischen Wasserkraftmarkt.

Eine weitere Station des Besuchs war das Forschungs- und Entwicklungszentrum Brunnenmühle. Im Forschungslabor von Voith Hydro finden umfangreiche Modellversuche für Generator- und Turbinentechnik statt.