Am Samstag, 23. März, werden um 10 Uhr Orgelwerke von Max Reger in der Pauluskirche gespielt.

Am Samstag, 23. März, findet um 10 Uhr wieder eine Marktmusik mit Orgelwerken von Max Reger statt. Dörte Maria Packeiser spielt auf der Rieger-Orgel den Zyklus op. 129, ein Spätwerk aus neun Charakterstücken. Diese zweite Max-Reger-Marktmusik wird im Rahmen der Aufführung des Gesamtorgelwerkes gespielt. Der Eintritt zur Morgenmusik ist frei, am Ausgang wird um Spenden für die Musik in der Pauluskirche gebeten. pm