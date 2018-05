Heidenheim / hz

Erst vergangene Woche hat der Abriss begonnen und schon jetzt gehören zwei der drei Häuser am westlichen Ende des Eugen-Jaekle-Platzes der Vergangenheit an.

Seitdem bieten sich unerwartete Blicke auf den bewaldeten Fels.

Arbeiten die am Abriss beteiligten Unternehmen in diesem Tempo weiter, wird auch das letzte verbliebene Gebäude in nur wenigen Tagen verschwunden sein.

An Stelle der Häuser wird ein Neubau in Massivholz-Bauweise mit Wohnungen und Büros entstehen.