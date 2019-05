Am Freitag, 31. Mai, soll ab 19.30 Uhr im „Friday“ in der Scheidemannstraße der Beweis dafür geliefert werden, dass der Punk noch nicht tot ist.

Heidenheim. Am Freitag, 31. Mai, soll ab 19.30 Uhr im „Friday“ in der Scheidemannstraße der Beweis dafür geliefert werden, dass der Punk noch nicht tot ist. Als Zeugen auftreten werden zwei Bands aus Stuttgart: zunächst „Honeymoon Lecter“, die sich als Nachlassverwalter des deutschen Melodic Punk verstehen, und sodann, in ganz klassicher Manier, die „Proud Loosers“. Einlass ist ab 19 Uhr.