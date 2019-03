„Unskilled“ und „Draxxlon“ machten guten Stimmung bis spät in die Nacht.

Heidenheim. Zwei Bands rockten beim Benefizkonzert des Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt im Café „Swing“ zugunsten der Awo-Kinderfreizeit. Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen, sodass Hoffnung auf eine Wiederholung bestand. Zumal sich die Band „Unskilled“ auch heuer sofort dazu bereit erklärt hatte, mitzumachen.

Zusätzlich zu den Routiniers von „Unskilled“ konnten die Veranstalter die noch sehr junge Band „Draxxlon“ als weitere Formation gewinnen. Obwohl die vier Jungs erst seit Ende letzten Jahres zusammen Musik machen, hörte man sofort, dass sie sich keinesfalls verstecken müssen. Als „Vorband“ heizte „Draxxlon“ dem Publikum eine gute Stunde lang ordentlich ein. Ihr Repertoire reichte dabei von Pop bis Rock wobei die Jungs englischsprachige Songs beispielsweise von „Linkin Park“ mindestens so gut wie beherrschen wie auch deutschsprachige Lieder wie „Unter den Wolken“ von „Die Toten Hosen“. Auch die drei Eigenkompositionen die von der Band präsentiert wurden kamen beim Publikum sehr gut an.

Genau wie bei „Draxxlon“ gibt es auch bei „Unskilled“ eine Garantie zum Mittanzen und Mitfeiern. Dies ermöglichte die Band durch eine geschickte Songauswahl aus einem sehr breiten Genresprektrum. Neben Klassikern und Megahits aus der Rock- und Popgeschichte der letzten vier Jahrzehnte begeisterten auch mit Hits zum Mitsingen à la „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel. Somit war den ganzen Abend bis spät in die Nacht auf jeden Fall für beste Unterhaltung und Feierstimmung garantiert.

Der gute Zweck der Veranstaltung blieb dabei stets präsent, und so konnten zusätzlich zum Eintrittsgeld weitere Spenden für die Kinderfreizeit des Awo-Ortsvereins gesammelt werden. Die Kinderfreizeit findet jedes Jahr die ersten fünf Wochen in den Sommerferien rund ums Awo-Haus am Waldbad statt. Möglich gemacht wird die Freizeit nur durch die ehrenamtliche Arbeit des kompletten Betreuerteams und weiterer Helfer sowie durch zahlreiche Spenden. Informationen sind unter www.awo-heidenheim.de/jugend/kinderfreizeit/ möglich.