An der Dualen Hochschule wird am 10. April die Reihe „Gender“ fortgesetzt. Thema diesmal: internationale Geschlechterforschung.

Die Konturen einer internationalen Geschlechterforschung zeichnet am Mittwoch, 10. April, ab 16.30 Uhr Dr. Emma Dowling. Ihr Fokus liegt vor allem auf Fragen globaler Ungleichheiten und Geschlechterverhältnisse sowie auf Akteuren, die sich in global für eine Verbesserung der bestehenden Verhältnisse einsetzen.

Die Referentin Dr. Emma Dowling ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Universität Jena und lehrte zuvor an verschiedenen Universitäten in Großbritannien in den Politik- und Sozialwissenschaften. Der Vortrag mit Diskussionsrunde findet an der DHBW Heidenheim, Marienstraße 20, Aula (2. OG) statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter info@dhbw-heidenheim.de oder unter 07321.2722-130 gebeten. Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe „Gender“ der DHBW Heidenheim. pm