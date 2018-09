Heidenheim Wie geht’s weiter mit der Stowe-Woodward-Halle?

Heidenheim / Karin Fuchs

Auch nach der erfolgreichen Messe Make werden die Gebäude kein Veranstaltungsort.

Die Macher der ersten „Make Ostwürttemberg“, die Stadt Heidenheim und IHK Ostwürttemberg, ziehen drei Tage nach der Messe durchweg positive Bilanz: Das Konzept habe sich sowohl in den Augen der Besucher als auch der 75 Aussteller als Volltreffer erwiesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Auffallend oft hätten vor allem auswärtige Gäste den Veranstaltungsort im Produktionsgebäude der früheren Firma Stowe Woodward gelobt. Dennoch bleibe es bei der vereinbarten Abmachung in der Region Ostwürttemberg, die Ausstellung im jährlichen Wechsel zwischen Schwäbisch Gmünd, Aalen, Ellwangen, Giengen und Heidenheim auszurichten.

Für Oberbürgermeister Bernhard Ilg war die Make die perfekte Verbindung von Technologie, Ausprobieren und Netzwerken: „Wir haben an einem Ort den Nährboden für die Makerbewegung geschaffen, die derzeit schon 40 Mitglieder hat.“ Das seien zugleich potenzielle Nutzer des neuen Technolabs in Heidenheim, das im dritten Quartal 2019 eröffnet wird.

Die städtische Wirtschaftsförderung bilanziert insgesamt 8000 Besucher aus ganz Süddeutschland, vor allem aus Ulm, Neu-Ulm, Schwäbisch Gmünd und Aalen. Die Aussteller hätten ausschließlich positive Feedbacks abgegeben. Damit verbunden sei schon heute die Zusage zur Beteiligung an der nächsten Make. An einigen Ständen gab es bis zu 1000 Kundenkontakte an zwei Tagen. Einige Arbeitgeber hätten neue Auszubildende gewonnen.

Nach der Make wird es am Standort zwischen Innenstadt und Rewe-Center vorerst wieder ruhig werden. Oberbürgermeister Bernhard Ilg verweist darauf, dass die Halle derzeit noch vermietet sei. Mögliche Nutzungen würden noch geprüft.

Die Stadt hat das Areal zum Jahresende 2017 gekauft, nachdem die Firma Stowe Woodward ihre Fertigung schon drei Jahre zuvor nach Düren verlagert hatte. Schon damals war es laut Oberbürgermeister Ilg ein eher strategischer Kauf wegen der zentralen Lage des Geländes. Die Mietverträge wurden übernommen.