Leserbrief zu den Plänen des FCH („Große Pläne für den Schlossberg“, HZ vom 6. Juni)

Nach 15 Monaten liegt eine Machbarkeitsstudie vor, die auch für Heidenheimer, die keine Fußballfans sind, interessante Ergebnisse bringt. Der Transport der Zuschauer an Spieltagen ist weiterhin ein Problem. Die Frage, wie komme ich am schnellsten, am einfachsten, aber auch unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit auf den Schlossberg, stellt sich nicht nur Fußballfans.

Bereits vor 15 Jahren, als sich etliche Heidenheimer in Gruppen der „Lokalen Agenda 21“ engagierten, wurde in der Projektgruppe „Mobilität für alle“ die Erreichbarkeit des Schlossbergs diskutiert. Ich zitiere aus einem damals veröffentlichten Schreiben: „Autolawine am Schlossberg erwartet . . ., wenn Congress-Centrum, Hotel, Naturtheater, Opernfestspiele, Wildpark, Kletterwald, Greifvogelstation locken. Nicht zu vergessen sind auch die Beschäftigten, Besucher und Patienten des Klinikums.“

Ein leider viel zu früh verstorbener Mitstreiter in der Agenda-Gruppe hatte damals die Idee eines Schrägaufzugs aufgegriffen. Er entwarf zwei Vorschläge für den Verlauf eines Aufzugs von der Südstadt zum Schloss Hellenstein. Es blieb bei den Vorschlägen. Später tauchte der Gedanke an eine Rolltreppe auf, aber auch da gab es viele Einwände.

Shuttlebusse allein können die Probleme nicht lösen, es sei denn, das Angebot würde erweitert werden. Das wiederum würde den Verlust von Kfz-Stellplätzen bedeuten. Die zunehmende Zahl an E-Bikes macht es vielen Fans möglich, auf zwei anstatt auf vier Rädern zum Stadion zu kommen. Doch Fahrräder brauchen auch Stellplätze und/oder Anlehnbügel.

Was liegt also näher, als die Idee einer Rolltreppe wieder aufzugreifen? Dass dazu der bestehende Bebauungsplan geändert werden muss, dürfte kein Problem sein. Allerdings zeigten die damaligen Pläne, dass für eine entsprechende Schneise viele Bäume gefällt werden müssten.

Bei allen Überlegungen muss klar sein: Bevor der Bau eines Fußballinternats und der Bau einer großen Drei-Feld-Halle geplant werden, muss eine Lösung für die Verkehrsprobleme gefunden werden.

Gisela Paschen, Heidenheim