Heidenheim Zu oft geklaut und gepöbelt: 31-Jähriger muss zehn Monate in Haft

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Nicht zum ersten Mal stand ein Asylbewerber wegen Diebstahls vor Gericht. Nun wurde er zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Ich sehe nicht viel, was für den Angeklagten spricht. Eigentlich sehe ich gar nichts“, sagte der Staatsanwalt bei der Gerichtsverhandlung gegen einen 31-Jährigen im Amtsgericht. Der in Heidenheim lebende Asylbewerber hatte sich einiges zu schulden kommen lassen: mehrfacher Diebstahl, Drohung, Beleidigung und vorsätzliche Körperverletzung. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten letztlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung.

Dabei waren die gestohlenen Gegenstände teilweise geringwertig. Konkret: eine Flasche Wodka im Wert von sieben Euro, die der Angeklagte Anfang Februar im Lebensmittel-Discounter Aldi entwendete sowie ein Handy im Wert von 235 Euro und 300 Euro Bargeld, die er zweieinhalb Wochen später aus dem Zimmer eines Mitbewohners seiner Asylbewerberunterkunft stahl.

Viele Straftaten begangen

Doch allein mit den Diebstählen war es nicht getan. Um beide Fälle reihte sich eine Vielzahl von Straftaten. So hat der Angeklagte den Ladendetektiv, der ihn festhalten wollte, beim Versuch zu fliehen körperlich angegriffen. Er machte sich so der versuchten Nötigung schuldig. Zudem spuckte der Dieb dem Detektiv ins Gesicht. Das wertete das Gericht als Beleidigung.

Der Polizist, der gerufen wurde, hatte mehr Glück, bei ihm war der Angeklagte nicht mehr zielsicher. Nun entschuldigte sich der 31-Jährige vor dem Schöffengericht: „Ich war besoffen und kann mich nicht mehr erinnern. Ich bitte um Verständnis. Es liegt nicht in meinem Charakter Menschen anzuspucken.“ Der Polizist sah das allerdings anders: „Ja, er war betrunken, aber er war definitiv bei Sinnen und wusste, was er tat.“

Todesdrohung ausgesprochen

Des Weiteren hat der Angeklagte einem Mitbewohner, der sich über zu laute Musik beschwerte, mit dem Tod gedroht. „Dabei hielt er ein Messer in der Hand, was die Drohung verstärkte“, so Richter Rainer Feil. Anschließend stahl der 31-Jährige Handy und Bargeld aus dem Zimmer seines Mitbewohners und verpasste zwei anderen Mitbewohnern Faustschläge gegen Rücken und Brust. Drei Mal musste in dieser Nacht die Polizei anrücken.

Bereits sechs Verurteilungen

Was Staatsanwalt, Richter und Schöffen stutzig werden ließ: Am Tag nach dieser stundenlangen Rangelei war der 31-Jährige im Amtsgericht wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen vorgeladen. „Er wollte nicht, dass wir vor Gericht aussagen“, sagte einer der drei Mitbewohner, die als Zeugen geladen worden waren. Dabei saß der Angeklagte auch damals nicht das erste Mal auf der Anklagebank: In den vergangenen drei Jahren wurde er sechs Mal wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt.

Eine Warnung scheinen sie ihm aber nicht gewesen zu sein. Diese Lernresistenz wirkte sich auf das jüngste Urteil aus: „Sie sind überhaupt nicht zu beeindrucken“, schlussfolgerte Richter Feil. Das Schöffengericht folgte damit dem Antrag des Staatsanwalts auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten. Eine Bewährungsstrafe zogen Richter und Schöffen hingegen nicht in Betracht, denn der Angeklagte habe in kürzester Zeit – ja sogar in einer Nacht – eine Vielzahl von Straftaten begangen.