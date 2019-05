Burgen, Inseln, Seen, Mythen und mehr: Peter Drexler präsentiert in der Galerie des Heidenheimer Pressehauses Fotografien aus Schottland.

Schottland hat viel. Das Meer, die Highlands, Burgen, Inseln, Seen, Whisky, Mythen – und nicht zuletzt den Papageitaucher. Ihm ist Peter Drexler selbstverständlich auch begegnet. Und was er sonst noch in Schottland gesehen hat, präsentiert er nun in einer Fotoausstellung in der Galerie des Pressehauses in Heidenheim.

Vier Wochen waren er und seine Lebensgefährtin im vergangenen Jahr unterwegs. Zehntausend Fotos entstanden auf dieser Reise mit dem Wohnmobil. Gut 30 Stück dieser reichhaltigen Beute werden ab heute Nachmittag in der Ausstellung zu betrachten sein.

Es ist Peter Drexlers erste Ausstellung überhaupt. Und das, obwohl der gebürtige Heidenheimer, der später nach Nattheim auswanderte, um vor anderthalb Jahren gewissermaßen an den Ursprung zurückkehrte, schon seit gut 40 Jahren fotografiert. Seit zehn Jahren sogar sehr intensiv – und seit zwei Jahren auch unter dem Vereinsdach der Fotofreunde in Herbrechtingen.

Was ihn insbesondere fasziniert, ist die Natur an sich und in ihr wiederum ganz speziell die Welt der Vögel. Eine ganz spezielle Klientel, die, wie Peter Drexler, lachend erklärt, insbesondere durch die Eigenart auffällt, wenig bis keine Geduld mit Fotografen zu haben. Wer jedoch ihnen mit Geduld begegnet, wird, und dies schätzt Peter Drexler ganz besonders an den gefiederten Hauptdarstellern seiner Fotografien, durch eine faszinierende Vielfalt vor allem auch an Farben belohnt.

Womit wir mit dieser recht bunt wirkenden Beschreibung schon dem Papageitaucher nahegetreten wären, auf den Peter Drexler in Schottland selbstverständlich besonders, um im Bild zu bleiben, gespechtet hatte. Mit Erfolg. Der Kerl mit dem durchaus schrill gefärbten Schnabel und dem leicht melancholischen und immer gleichsam ertappt wirkenden Blick kreuzte zu dessen großer Begeisterung wie gewünscht den Weg des Heidenheimer Fotografen.

Dieser führte, von Glasgow bis Hull und insgesamt 3000 Kilometer lang, kreuz und quer durch Schottland, wobei sich Peter Drexler ganze zwei Tage lang an den ursprünglich entworfenen Reiseplan hielt, eher er sich, wenn man so will, lieber treiben ließ und „faszinierende“ und „traumhafte“ Tage erlebte, die alles boten, was Schottland eben zu bieten hat: das Meer, die Highlands, Inseln, Seen, Whisky, den auch Puffin gerufenen Papageitaucher, notabene, und noch viel, viel mehr bis hin etwa zu den von Mythen umwehten Standing Stones of Callenish auf den Äußeren Hebriden, einer nicht die Bekanntheit von Stonehenge erreichenden Steinformation der Megalithkultur, die dafür aber insgesamt größer ist als das englische Starensemble der Szene.

Am Ende dürften beim betrachtenden Nachvollziehen von Peter Drexlers schottischer Expedition nicht nur all die auf ihre Kosten kommen, die schon immer von Schottland fasziniert waren, sondern auch jene, die in sich schon immer einmal diese Faszination wecken wollten, und schließlich solche, die sich bislang noch kaum oder keine Gedanken über Schottland gemacht haben.

Und dreimal darf man raten, welchem Thema sich Peter Drexler in seiner Eigenschaft als Fotograf als nächstem widmen wird: der Welt der Vögel, genau. Zwei Ausstellungen sind in Vorbereitung, von denen sich eine um die „Vögel der Welt“ und die andere um die Vögel bei uns drehen wird.