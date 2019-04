Die Eigenproduktion „Zoff im Schlafanzug“ des Naturtheater-Teenieworkshops wird am Donnerstag, 11. April, gezeigt.

Als Abschluss der diesjährigen Workshopsaison im Naturtheater zeigen die Teilnehmer des Teenieworkshops unter der Leitung von Christine Frühe-Böhni das Stück „Zoff im Schlaf-Anzug“. In dieser Eigenproduktion verbinden sich Theater-, Tanz- und Gesangselemente zu einer Geschichte, die an die letztjährige Eigenproduktion anknüpft. Gespielt wird am Donnerstag, 11.April, um 19.30 Uhr.