Heidenheim Zivilcourage: Ridvan Cakar half und wurde selbst verletzt

Heidenheim / pm

Das Polizeipräsidium Ulm ehrte den Heidenheimer Ridvan Cakar für sein tapferes Eingreifen.

Cakar war gemeinsam mit sechs anderen couragierten Menschen im Rahmen des Ulmer Sicherheitstags mit mehreren tausend Besuchern nach Ulm eingeladen gewesen.

Laut Polizei war Ridvan Cakar aus Heidenheim im Auto einer Bekannten in Heidenheim unterwegs. Als sie sahen, wie fünf Jugendliche auf eine am Boden liegende Person einschlugen und eintraten, hätten sie sofort gestoppt.

Cakar kam dem Opfer zu Hilfe und wurde selbst verletzt. Der Vorsitzende des Fördervereins des Polizeipräsidiums Ulm, Friedrich Nägele, bedankte sich für das vorbildliche Verhalten mit einem Geschenk.

Beim Ulmer Sicherheitstag schilderten darüber hinaus Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter und andere Betroffene, wie sie in alltäglichen Einsatzlagen Opfer von Gewalt wurden.

Dabei sollte gerade den Helfern Respekt und Hochachtung zu Teil werden, ebenso allen Bürgern, die in brenzligen Situationen nicht wegschauen, sondern handeln, so die Polizei in der Laudatio. Zivilcourage sei eine der Standsäulen für ein soziales, gerechtes und friedliches Zusammenleben. Stellvertretend für alle Menschen in der Region, die sich durch Zivilcourage verdient gemacht haben, ehrte das Polizeipräsidium Ulm im Rahmen des Sicherheitstages sieben Bürger.

Die feierliche Veranstaltung fand im Studio der Sparkasse Ulm statt. Polizeipräsident Christian Nill, Oberstaatsanwalt Bischofberger und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Dr. Stefan Bill sprachen Grußworte.