Nach dem Bau der Zweifeldhalle blickt der Verein erstmals wieder schwarzen Zahlen entgegen. Vorstand Wieland Mattern sprach bei der Hauptversammlung über die finanzielle und sportliche Lage des Vereins.

Nach dem Eingangsbericht des Vorsitzenden erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Rosemarie Tränkle geehrt, die mit 88 Jahren immer noch Tennis spielt.

Eveline Rau-Maier wurde ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sie betreute über viele Jahre die Geschäftsstelle des TCH. Seit 40 Jahren Mitglied ist der frühere Vorsitzende Michael Waldenmaier und seit 25 Jahren Mitglied sind Helga und Helmut Hirschfelder sowie Andreas Hartmann, der aktuelle 2. Vorsitzende.

Der Tennisclub Heidenheim hat derzeit 286 Mitglieder. Circa 70 Mitglieder sind laut Mattern Jugendliche oder Kinder. Finanziell war das Jahr 2018 laut Vorsitzendem Wieland Mattern erfolgreich. Die Verbindlichkeiten konnten um 30 000 Euro getilgt und zusätzlich ein Plus auf den Konten erwirtschaftet werden. Der Vorsitzende dankte allen Sponsoren und Spendern und insbesondere Horst Färber und Lars Färber, die für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit seit Jahren verantwortlich zeichnen. Künftig werden sie noch durch René Götzenbrugger unterstützt.

Finanzielles Ziel sei, in den nächsten zwei Jahren die verbleibende Restschuld von 60 000 Euro aus den Verbindlichkeiten für die im Jahre 1994 auf dem Schlossberg gebaute Zweifeld-Tennishalle vollständig zu tilgen, um in den Folgejahren größere Instandsetzungsarbeiten an Halle, Clubhaus und Plätzen durchführen zu können.

Durchwachsene Saison

Sportlich sei das Jahr 2018 durchwachsen gewesen, berichtete Mattern. Die Damen-30-Mannschaft, derzeit geschwächt wegen Babypause von Nina Süßmuth-Milbich und Ausfällen wegen Verletzungen, stieg von der Württembergliga in die Oberliga ab. Die erste Herren-Mannschaft stieg als Drittletzter in der Tabelle von der Bezirksoberliga in die Bezirksliga ab, insbesondere da die Nr. 1 Dominic Hannemann wegen Verletzung an keinem Spiel teilnehmen konnte.

Erfolgreich waren die Damen 50 mit Irmgard Kuhlbusch an der Spitze als Vizemeister in der Württembergliga, der höchsten Spielklasse im Württembergischen Tennisbund (WTB). Die beiden Herren 40er – Mannschaften konnten die Verbandsliga bzw. Oberligastaffel halten.

Entscheidendes Spiel am 6. April

Erfolgreich waren die Junioren mit Oskar Henning, Johannes Krohmer, Sebastian Hitzler und Max Kessler. In der Winterhallenrunde wurden sie vor Aalen und Schwäbisch Hall Gruppensieger und spielen nun gegen den anderen Gruppensieger im Bezirk B den TC Waiblingen am Samstag 6. April das Entscheidungsspiel um den Bezirksmeistertitel.

Der Vorstand des Tennisclub Heidenheim besteht aktuell aus dem Vorsitzenden und kommissarischen Kassenwart Wieland Mattern, dem 2. Vorsitzenden Andreas Hartmann, dem Schriftwart Philipp Reitz, dem Sportwart Peter Hitzler, dem Jugendwart Volker Krohmer sowie dem Breitensportwart Sascha Reichardt. Der Jugendwart wird unterstützt von Miriam Frieß. Als Kassenprüfer wiedergewählt wurden Britta Grolig und Christof Simon.

Die offizielle Saisoneröffnung der Sommersaison 2019 findet am Sonntag 5. Mai statt, die Verbandsspielrunde beginnt in der Woche danach.