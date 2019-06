An der Kaufmännischen Schule gab es Abschlusszeugnisse in zehn Ausbildungsberufen.

An der Kaufmännischen Berufsschule haben 144 Kaufleute in zehn Ausbildungsberufen ihre Abschlussprüfung bestanden. Bei der feierlichen Abschiedsfeier im Foyer der Schule verwies Schulleiter Stefan Bader auf den hohen Stellenwert einer Berufsausbildung hin: „In Zeiten des Fachkräftemangels sind ihre Berufsaussichten besser denn je“, versicherte er den jungen Kaufleuten. 28 Preise und 33 Belobigungen konnten an die Kaufleute vergeben werden. Zwei Sonderpreise gab es für hervorragende Leistungen, gestiftet vom Landkreis im Fach Gemeinschaftskunde und von der Schule im Fach Betriebswirtschaftslehre. Bestanden haben

Fachlageristen Can Muhammet Akbulut, Kevin-Chris Botoman (Belobigung), Adrian Ternava, Samuel Tsopatalo.

Fachkraft für Lagerlogistik Tim Berger, Giovanni Capasso, Jan Eckert, Philip Erler, Janis Gröschl, Sascha Gutwald, Adrian Koza, Andre Minder, David Popeszko (Belobigung), Stefan Stork, Natalie Ulmer (Klassenpreis), Florian Unfried (Klassenpreis und Sonderpreis für Gemeinschaftskunde), Tolga-Teoman Vural.

Kaufleute im Groß- und Außenhandel Yvonne Fahrmann, Tennesy Kurth (Belobigung), Jochen Mayer (Klassenpreis), Marco Nitsche, Dennis Pawlowitsch, Antonia Stehle (Belobigung).

Kaufleute für Büromanagement Emre Cimen, Bianka Dübel, Anna-Lena Förster, Pina Noele Fuchs (Belobigung), Leonie Gäßler (Belobigung), Gizem Hamurcu, Daniela Hüsken (Klassenpreis), Lisa Jooß, Dennis Junginger, Michelle Kammerer (Klassenpreis), Nadine Klar (KIassenpreis), Tobias Kley, Melanie Klusik, Vanessa Lajko, Luana Lamattina (Klassenpreis), Sarah Michelle Lenz (Klassenpreis), Jennifer Mabinuori, Barbara Mayr (Belobigung), Irina Omarov, Miriam Schmidtmeier (Klassenpreis), Natalia Schock, Pauline Seller (Belobigung), Christa Thut, Jessica Vodicka, Angelina Weiß, Merve Yesilay.

Industriekaufleute Melinda Demmler (Klassenpreis), Nico Gauß (Belobigung), Osman Genctürk (Belobigung), Ann-Katrin Goldau, Lee-Anne Grimm (Belobigung), Nicole Hönig (Klassenpreis), Annika Hüsken (Belobigung), Kim Jarmer, Patrick Jenewein (Belobigung), Stefan Joos, Larissa Kohler (Belobigung), Patrick Koza (Belobigung), Katja-Sophie Kramer, Veronika Kramer (Klassenpreis), Jana Kramorov, Lukas Michalek, Christian Olschewski, Enrico Peralta, Sascha Pinczes (Belobigung), Julia Reinbold, Cecile Resch (Belobigung), Hanna Romes (Klassenpreis), Julia Seufert (Klassenpreis), Saskia Schumann, Adriana Sremic, Ronny Stark (Belobigung), Alexander Stockhammer (Klassenpreis), Jennifer Tekert (Klassenpreis).

Verkäufer/Innen Lisa Buckenhofer, Anna Maria Gingele, Esin Göcer, Prabhjot Jandu, Lorena Preiß (Belobigung), Carmen Sliwka (Klassenpreis), Benedikt Steckl, Daniela Tsegai, Nikoletta Tziortzidis (Belobigung), Tamara Wilfart (Belobigung), Stanislaw Wonenberg (Belobigung), Michelle Zarrilli (Belobigung).

Kaufleute im Einzelhandel Semira Altinkaya, Emre Arslan, Lara Carmen Blatt, Natascha Bühler, Amelie Brandtner, Sandra Gautam (Belobigung), Pascal Hofmann (Belobigung), Günther Jedlicka, Samantha Katz, Nicoletta Killis, Michael Kling (Klassenpreis), Luis Klug, Markus Mäule (Belobigung), Daniela Pollinger, Dominika Prokop (Belobigung), Elisa Russo, Daniela Schadhauser, Sarah Schiele (Belobigung), Linda Schmidt (Belobigung), Madita Schumacher, Andreas Stychling, Andreas Traub (Klassenpreis), Laura Vogl, Patrick Weick, Laura Wörner, Julia Wüst, Tobias Zschocke (Klassenpreis).

Informatikkaufleute / IT-Systemkaufleute Marius Deißler, Tina Egetenmeir (Klassenpreis), Moritz Hafner, Thomas Krafft, Adrian Lehnert, Martin Neuner (Klassenpreis), Ann-Kathrin Plapp, Manuel Schlaak, Maximilian Schröder, Anna Stegmaier.

Verwaltungsfachangestellte Lena Benz (Belobigung), Melanie Fitterling, Marina Gröber (Klassenpreis), Markus Heidinger (Klassenpreis und Sonderpreis für Betriebswirtschaftslehre), Lia Marie Hogh, Sven Klauser (Belobigung), Tilo Litke, Nadine Mansel (Belobigung), Sina Marlok, Tabea Mayer (Klassenpreis), Sina Neumuth, Nathalie Natascha Paschek (Klassenpreis), Leah Sophia Schmidt (Belobigung), Julia Carolin Schultes (Belobigung), Julia Stropek, Ramona Torenz (Klassenpreis), Franziska Ziegler (Klassenpreis), Lena Mareen Zitka. gt