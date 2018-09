Heidenheim / HZ

In den Sommerferien waren Kinder von 8 bis 15 Jahren beim Zeltlager der St. Maria Jugend dabei.

In den Sommerferien fand das Sommerzeltlager der Jugend der Kirchengemeinde St. Maria statt. Zwölf Tage lang verbrachten 23 Kinder zwischen acht und 15 Jahren auf einem am Wald gelegenen Zeltplatz in Kemnat bei Burgau. 18 Betreuer planten Waldspiele, Postenläufe, Nachtspiele und das Stadtspiel mit dem Motto „Komm mit uns ins Abenteuerland“. Der Alltag bestand aus Morgenquiz, Frühsport und dem Waschen. Mit Stockbrot und Singrunden am Lagerfeuer hat man den Abend ausklingen lassen.