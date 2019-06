Veranstaltungen der „Musikwerkstat OH!“ verwandeln auch in diesem Jahr das Opernzelt in einen Begegnungsort für zahlreiche musikalische Partner und junge Besucher.

Los geht’s am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr mit dem Konzert „Bunte Flaschenpost“. Im Bühnenbild der Oper folgt die Musikschule Heidenheim mit ihrem Ensemblekonzert den Opernkünstlern in die Tiefen der Weltmeere. Mit dabei sind das Streichervororchester, das Kammerorchester, die Bläserbande und das kleine Jugendblasorchester sowie die Schlagzeugformationen „Junior Vibraslap“ und „Vibraslap“.

Am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr lädt die elementare Musikpädagogik der Musikschule zu einer musikalischen Entdeckungsreise – einem Konzert zum Mitmachen für alle ab fünf Jahren: „Pepe und die Wasserpflanzen“. Am Donnerstag, 4. Juli, ist um 19 Uhr das Vokalquintett „Luys“ aus Erewan, Armenien, zu Gast bei der Reihe „Sommer im Park“. Polyphone, in der romantischen Epoche vom Nationalstil geprägte Kompositionen lassen die Kultur des alten Landes aufleuchten. Die Sängerinnen, die 2018 in der Elbphilharmonie aufgetreten sind, stehen im Anschluss an das Konzert auch für Gespräche mit dem Publikum zur Verfügung.

Wer mehr über die diesjährige Produktion „Gold“ der Jungen Oper Heidenheim erfahren will, kann an einer Einführung am Samstag, 29. Juni oder Samstag, 6. Juli, 11 Uhr für Kinder ab fünf Jahren teilnehmen.