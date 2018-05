Heidenheim Zahl der Kreisbewohner wächst noch

Heidenheim / Andreas Uitz

Seit etwa zwei Jahren leben immer mehr Menschen im Landkreis, der Rückgang ist gestoppt. Auch die Zahl der Ausländer steigt kontinuierlich an.

Nachdem aufgrund interner Umstellungen vom Statistischen Landesamt eine Weile lang keine Zahlen über die Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht wurden, kommen sie jetzt Schlag auf Schlag. Aktuell sind es die Einwohnerzahlen zum Ende des dritten Quartals 2017. Sie zeigen, dass sich das Bevölkerungswachstum weiterhin fortsetzt.

Zum 30. September vergangenen Jahres lebten im Landkreis Heidenheim insgesamt 132014 Menschen. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresstichtag um 545 Bewohner, gegenüber dem zweiten Quartal 2017 ist es ein Anstieg um 279 Menschen. Dass dieses Wachstum in erster Linie aus Zuzug zustande kommt, zeigt ein Blick auf die hier lebenden Ausländer. Deren Zahl stieg binnen eines Jahres um 1270 an, die Ausländerquote im Kreis wuchs zwischen September 2016 und September 2017 von 13,45 auf 14,08 Prozent an.

In der Stadt Heidenheim lebten zum 30. September 2017 49152 Menschen, das waren gegenüber dem Vorjahr 545 mehr. Gegenüber dem zweiten Quartal 2017 legte die Einwohnerzahl um 188 zu.

Giengen zählte zum Stichtag 19663 Einwohner, das entspricht einem Anstieg binnen eines Jahres um 142. Vom zweiten zum dritten Quartal 2017 gab es einen Anstieg um 57 Menschen.

Herbrechtingen zählte im September 13109 Einwohner, ein Jahr zuvor waren es noch 46 mehr. Innerhalb eines Quartals legte die Zahl um vier zu.

In Gerstetten waren im September 11606 Menschen gemeldet, das bedeutet einen Anstieg um zwölf Einwohner binnen eines Jahres, Ende des zweiten Quartals waren es noch 11621. Steinheim zählte zum Stichtag 8592 Einwohner, fünf weniger als noch ein Jahr zuvor. Zwischen dem zweiten und dem dritten Quartal ging die Einwohnerzahl um 29 zurück. In Königsbronn lebten im September 7123 Menschen, 31 mehr als im Jahr zuvor und 16 mehr als Ende Juni.

Für Nattheim zählten die Statistiker zum Stichtag 6163 Einwohner, 43 mehr als Ende September 2016. Gegenüber dem Juni 2017 ist das ein Anstieg um 33. Sontheim/Brenz zählte im September 5468 Bewohner, drei weniger als ein Jahr zuvor und 20 mehr als im Juni. Im Niederstotzinger Einwohnermeldeamt waren Ende des dritten Quartals 4643 Menschen registriert, sechs weniger als im Vorjahr und zwölf mehr als ein Vierteljahr zuvor.

In Dischingen sank die Zahl der Einwohner innerhalb eines Jahres um 51 auf zuletzt 4308, gegenüber Ende Juni 2017 ging sie um zwölf zurück. Hermaringen, die kleinste Gemeinde des Landkreises, verzeichnete im September 2187 Einwohner, zwölf mehr als im Jahr zuvor und vier weniger als im Juni 2017.

Tiefpunkt war 2011

Jahrelang gingen die Einwohnerzahlen zurück, bis im Jahr 2011 der Tiefpunkt erreicht war. Im Landkreis lebten damals weniger als 130 000 Menschen, in der Stadt Heidenheim waren es weniger als 47 000. Den Höchststand erlebte die Stadt 1993 mit 52 670 Menschen.