Bei einer Podiumsdiskussion stellten sich sechs Mitglieder der im Gemeinderat vertretenen Parteien einer emotionalen Debatte über den Bau der Verbindungsstraße.

Die finanziellen Mittel sind gestrichen, die Planungen liegen auf Eis.Und doch lassen die Gegner des Hansegispasses nicht locker – denn der im Mai neu gewählte Gemeinderat könnte das umstrittene Verkehrsprojekt jederzeit wieder zurück auf die Tagesordnung holen. Unter diesem Gesichtspunkt hatte die Bürgerinitiative „Hansegispass? Nein danke!“ am Donnerstag zu einer Diskussion ins Zinzendorfgemeindehaus eingeladen.

Auf dem Podium saßen dabei mit Elisabeth Komm-Häfner (Grüne), Michael Rieck (CDU), Reinhard Püschel (DKP), Iris Begemann (FDP), Uli Grath (Freie Wähler), Jutta Dorsch (Linke) und Rudi Neidlein (SPD) Mitglieder aller derzeit im Gemeinderat vertretenen Parteien – die bis auf Grath sämtlich bei den Kommunalwahlen am 26. Mai um einen Sitz im Gemeinderat kandidieren. Diese Tatsache war dann auch entscheidend für die Veranstaltung, die von HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller moderiert wurde.

200 dagegen, keiner dafür

„Wer ist denn von Ihnen dafür, dass der Hanesgispass gebaut werden soll?“, fragte Grath das Publikum noch während der Vorstellungsrunde. „Keiner!“, so die Antwort der rund 200 Bürger im Saal – und auch auf dem Podium blieb der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler als Fürsprecher der Verbindungsstraße allein.

Graths Position: Ohwohl die Gegner des Hansegispasses den Umweltschutz als eines der Hauptargumente anführen, würde sich der Bau der Straße ökologisch doch rasch bezahlt machen. Durch die mehrere Kilometer kürzere Strecke, die rund 5000 Autos pro Tag nutzen könnten, ließen sich jährlich Hunderttausende Liter Treibstoff einsparen.

Die übrigen Kandidaten auf dem Podium sahen das anders. „Keiner will und keiner braucht die Straße“, verkündete Dorsch. Wohnqualität und Umwelt würden durch die Verbindung in Mitleidenschaft gezogen, bekräftigte Begemann. Rieck, der selbst vom Hansegispass profitieren könnte, betonte die unnötige Verschwendung von Steuergeldern. „Wir wollen nicht mehr Verkehr, sondern weniger – unsere Kinder und die Umwelt müssen geschützt werden“, bezog Püschel ebenfalls klar Position. Komm-Häfner sah die Gefahr, dass ähnlich wie beim Rinderberg das Projekt nach Jahren wieder aus der Schublade gezogen werde. Neidlein blieb diplomatisch: „Wenn keiner die Straße will, wird sie auch nicht gebaut.“

Planungen auf Eis gelegt

Bereits vorab hatten die Organisatoren dadurch auf die Podiumsdiskussion aufmerksam gemacht, dass die Wähler bei den Kommunalwahlen mit ihrer Stimme auch indirekt über den Bau des Hansegispasses entscheiden würden. So war für das Publikum besonders interessant, wie sich die Parteien im neu gewählten Gemeinderat zum Hansegispass positionieren würden.

Ganz klar dagegen, verkündeten die Kandidaten von DKP, FDP, Grünen und Linken. So leicht wollte es sich Rudi Neidlein nicht machen: „Es wird eine Entscheidung kommen. Aber noch kennen wir die Fakten nicht und nur auf dieser Grundlage wird die SPD ihre Entscheidung treffen.“ Dafür sei es jedoch zunächst nötig, dass die Planung in Auftrag gegeben werde, wobei Uli Grath ihm beipflichtete.

„Keine Mittel bereitstellen“

Bis zu diesem Punkt wollte Markus Rieck es jedoch nicht kommen lassen: „Die CDU wird keine finanziellen Mittel für die Planung des Hansegispasses mehr in den Haushalt aufnehmen – damit wäre das Projekt endgültig gestorben.“

Derzeit liegt die umstrittene Verbindungsstraße zwischen Giengener Straße und Römerstraße jedoch ohnehin auf Eis: Im Dezember wurden für das Jahr 2022 im Haushalt bereitgestellte Mittel für die Planungsarbeiten vom Gemeinderat gestrichen. Den Antrag dazu hatten die Grünen, Linken und die DKP gestellt. Damit wird der Hansegispass erst und auch nur dann wieder zum Thema, wenn er von der Stadtverwaltung oder den Fraktionen erneut zum Tagesordnungspunkt gemacht wird.

Die Wahl im Blick

Hinsichtlich der bevorstehenden Kommunalwahlen war es den Vertretern der Parteien bei der Podiumsdiskussion ein Anliegen, verkehrspolitische Alternativen zu der Querspange aufzuzeigen. „Wir brauchen keinen Hansegispass, sondern neue Mobilitätskonzepte“, verkündete etwa Elisabeth Komm-Häfner. Es gelte, auf Umwelt und Klimaschutz zu achten. Reinhard Püschel brachte einen kostenlosen ÖPNV zur Sprache: „Der Straßenbau kostet uns Millionen. Wenn wir den Busverkehr umsonst machen, können wir sogar noch etwas sparen!“

Bei einer offenen Diskussionsrunde hatten die Zuhörer Gelegenheit, eigene Fragen an die Kandidaten auf dem Podium zu stellen. Dabei diskutierten die Anwesenden jedoch vielmehr auf emotionaler Ebene, als dass es zu einem inhaltlichen Schlagabtausch kam. „Ohne einen Planungsauftrag fehlen uns Zahlen, Daten und Fakten“, versuchte Grath zu erklären, warum konkrete Fragen zum Verkehrsaufkommen an diesem Punkt nicht zu beantworten seien. „Sind 2000 Unterschriften gegen den Hansegispass für Sie etwa keine Fakten?“, wollte daraufhin ein Mann wissen.

Angekündigt worden war die Veranstaltung als „Pro und Contra Hansegispass“. Mangels weiterer Befürworter konzentrierte sich die Debatte jedoch vor allem auf die Beiträge Graths. Statt das Für und Wider abzuwägen, rückte die persönliche Meinung der Kandidaten und die Haltung der jeweiligen Parteien in den Vordergrund.

Hansegispass: Mittel werden gestrichen Insgesamt 200 000 Euro waren für den Bau der Verbindungsstraße im Haushaltsplan vorgesehen.