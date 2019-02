Heidenheim Woher kommt das alte Tor am Finanzamt?

Woher kommt das alte Tor am Finanzamt?

Heidenheim / Michael Brendel

Oft überdauert das Besondere in einem Detail, wie das frühere Finanzamt zeigt.

Es gab sie tatsächlich, die Zeiten, in denen sich ein Fabrikant einen klassizistischen Prachtbau in Heidenheim hinstellen ließ. Stattliche 23 Meter lang und zwölf Meter breit. Nicht als Firmensitz wohlgemerkt, sondern als rein privates Wohnhaus. Jener Mann hörte auf den Namen Johann Heinrich Edler von Schüle, seines Zeichens Textilunternehmer aus Augsburg, Begründer des industriellen Stoffdrucks in Deutschland und Gründer der Württembergischen Cattunmanufaktur (WCM).

Von 1808 bis zu seinem Tod 1811 nutzte Schüle sein repräsentatives Anwesen, wenn er in Heidenheim weilte. Ein Vierteljahrhundert später verkauften seine Nachfahren den Bau an die württembergische Finanzverwaltung – für 5000 Gulden. Es folgten mehrere Umbauten, im Zuge derer manche Luxus-Komponente geschliffen wurde, stattdessen mehr und mehr ein vergleichsweise spartanisches Amtsstuben-Flair Einzug hielt.

Das war der Fall, bis das Finanzamt Anfang 2004 unters Dach der Schloss-Arkaden zog. Diese konnten später bis zur Schnaitheimer Straße hin erweitert werden, weil im gleichen Jahr noch Heidenheims ehemals nobelster Aktenschrank abgerissen wurde.

Geblieben ist vom gesamten Schüle-Domizil das einzige unter Denkmalschutz stehende Detail: das schmiedeeiserne Tor, das den Garten einst zur Schnaitheimer Straße hin öffnete. Heute ziert es den Zugang zum Finanzamt an der Marienstraße.