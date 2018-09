Heidenheim Richtfest fürs Hospiz: Wo die Würde erhalten bleibt

Heidenheim / Michael Brendel

Im Frühjahr 2019 soll das Hospiz Barbara an der Bergstraße offiziell eröffnet werden. Mit dem traditionellen Richtfest ist jetzt ein wichtiges Etappenziel auf diesem Weg erreicht.

Eine vergleichbare Einrichtung gibt es bislang im ganzen Landkreis nicht: An der Bergstraße, wenige Hundert Meter von Heidenheims Innenstadtkern entfernt, entsteht derzeit ein stationäres Hospiz, das den Namen Barbara trägt. Vier Monate nach dem Spatenstich wurde jetzt das Richtfest gefeiert – wiederum bei bestem Wetter, was Teilnehmer beider Veranstaltungen spontan als Mut machendes Zeichen für die Zukunft der in Trägerschaft der Stiftung Haus Lindenhof stehenden Einrichtung werteten.

Zustimmung beim Rundgang

Der Tradition folgend, erhielten früher beim Richtfest die am Bau beteiligten Handwerker ihr Geld, „und man zeigte den Anwesenden, dass alles gut geworden ist“, erläuterte Jürgen Kunze, Direktor der Stiftung. Das mit den Rechnungen wird längst auf anderem Wege erledigt, die durchaus mit Stolz verbundene Präsentation des Erschaffenen hat gleichwohl noch immer ihren Stellenwert. Und die Meinungsäußerungen beim Rundgang durch den Rohbau lassen darauf schließen, dass bislang gute Arbeit geleistet wurde.

Die Inbetriebnahme des Hospizes mit seinen acht Betten ist für das kommende Frühjahr vorgesehen, und bis dahin warten auch abseits der Baustelle noch große Herausforderungen. So sollen von den auf rund 2,6 Millionen taxierten Kosten 500 000 Euro über Spenden gedeckt werden. 170 000 sind laut Kunze schon zusammengekommen. Auch mit Blick auf den laufenden Betrieb sei eine Förderstiftung geplant.

Kreispolitisch bedeutsam

Angesichts der aus seiner Sicht kreispolitisch höchst bedeutsamen Neuerung dankte Landrat Thomas Reinhardt allen Unterstützern des Vorhabens, etwa den Mitgliedern des eigens eingerichteten Runden Tisches. Er kündigte gleichzeitig eine Gesundheitskonferenz zur ambulanten Palliativversorgung und die Gründung eines einschlägigen Netzwerks an.

Form der Mitmenschlichkeit

Reinhardt würdigte die Hospizarbeit als „eine Form der Mitmenschlichkeit, die gar nicht hoch genug geschätzt werden kann“. Alle Menschen wünschten sich eine würdevolle Begleitung in den letzten Tagen ihres Lebens, aber nicht jeder erfahre eine solche im Kreis seiner Familie.

Bundesweit engagieren sich Kunze zufolge rund 100 000 Ehrenamtliche im Umfeld von Hospizen. Dem Leiter des Hauses Barbara, Georg Peyk, gab er den Wunsch mit auf den Weg, die geeigneten Mitarbeiter zu finden. Peyk beschrieb die Ziele seiner Arbeit und versicherte, obwohl es ums Abschiednehmen gehe, „soll das Heidenheimer Hospiz ein Ort des Lebens werden“.

Weit herumgekommen

Georg Peyk ist Leiter des Hospizes Barbara. Er wurde 1967 in Tübingen geboren, wuchs im Ruhrgebiet auf, absolvierte eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Garmisch-Partenkirchen und schloss ein Studium in Thüringen als Diakon ab. „Ein bewegtes Leben“, so der verheiratete, fünffache Familienvater. Nachdem er als Hospiz-Koordinator in einer ambulanten Einrichtung in Abtsgmünd tätig war, wartet jetzt eine neue berufliche Herausforderung in Heidenheim auf ihn. Das Hospiz bezeichnet er als Herberge auf Zeit, als Ort der Gastfreundschaft und als lebensbejahende Einrichtung. Er spricht sich gegen aktive Sterbehilfe aus, da das Sterben zum Leben gehöre. Das schließe nicht den Einsatz von Medikamenten aus, die unerträgliche Schmerzen linderten, die Lebensqualität verbesserten, ein würdevolles Sterben ermöglichten.