Wo sind die Hochburgen? Wer ist neu im Gemeinderat, wer wurde abgewählt? Wer sind die Dienstältesten und gibt es eine neue Familienbande nach den Graths?

53 Jahre beträgt das Durchschnittsalter des neugewählten Gemeinderats. Von Jugendwahn zu sprechen, ginge folglich an der Realität vorbei. Das gilt auch für die Grünen. Während sie gerade von einer Woge der Zustimmung besonders bei den Jüngeren getragen zu sein scheinen, bringen es ihre acht Ratsmitglieder auf durchschnittlich 56 Jahre. Das entspricht exakt dem Wert, der auch für die SPD zu Buche steht. Die Sozialdemokraten stellen mit Rudi Neidlein (72) auch den ältesten Stadtrat. Reinhard Püschel ist zwar erst 67, da er aber das einzige DKP-Mandat innehat, steht seine Partei auch an der Spitze, was das durchschnittliche Lebensalter angeht. Am anderen Ende findet sich die FDP in Person von Stefan Stutzmüller, der es auf 39 Jahre bringt. Davor liegen die Freien Wähler (46) und die CDU (51). Die beiden jüngsten Stadträte sind Brüder, die allerdings unterschiedlichen politischen Gruppierungen angehören: Fabian (25, Freie Wähler) und Michael Rieck (30, CDU).

13 Neue bringen frischen Wind in den Gemeinderat. Sie haben einen Anteil von fast 40 Prozent im 33-köpfigen Gremium. Die meisten Neuen finden sich bei den Grünen: Anamari Filipovic, Claus Behrendt, Andreas Antoniuk, Frank Rebmann und Vera Wolf. Jeweils mit drei Neuen am Start sind die Freien Wähler mit Fabian Rieck, Stephanie Grath und Dr. Oliver Potzel sowie die SPD mit Tanja Weiße, Dr. Martin Zinkler und Susanne Dandl. Bei der CDU hat Michael Rieck erstmals den Einzug geschafft. Die FDP hat erstmals mit Stefan Stutzmüller einen Sitz im Rat.

8 Stadträte traten nicht mehr an, allein fünf bei der CDU. Allen voran der frühere Fraktionsvorsitzende Uwe Wiedmann, zudem Dr. Ulrike Hurler, Holger Sanwald, Peter Gumper und Bruno Kinzler. Bei den Freien Wählern traten der bisherige Fraktionschef Ulrich Grath sowie Dr. Stefan Steckeler nicht mehr an. Ebenfalls den Gemeinderat verlassen hat der grüne Fraktionssprecher Michael Sautter.

5 bisherige Stadträte wurden abgewählt. Am meisten traf das die SPD mit Helmuth Feichtenbeiner, Renate Klement-Schmidberger, Jürgen Bohnert und Hans-Peter Neff. Bei den Grünen rausgeflogen ist Günther Freudenmann.

3 Dienstälteste zugleich hat der neue Gemeinderat. Nach dem Ausscheiden von Michael Sautter, der 1984 als erster Grüner in den Gemeinderat zog und jetzt nach 35 Jahren nicht mehr antrat, sind am längsten dabei: Sabine Skwara und Heinz Schmauder von der CDU sowie Hans Kurowski von den Grünen. Alle drei wurden 1994 erstmals gewählt.

37,4 Prozent der Stimmen hat die CDU in Großkuchen erhalten. Damit bleibt das Härtsfeld eine sichere Hochburg der CDU, wenn diese auch bröckelt. Stark schnitt die CDU auch in der Mittelrainschule (26) ab sowie in vielen Briefwahlbezirken. Die SPD kann sich auf Schnaitheim verlassen. Dort findet sich im Wahllokal Turn- und Festhalle mit 27,5 Prozent die Hochburg der Sozialdemokraten, eine weitere ist im Wahllokal Schnaitheimer Hirscheckschule und Mittelrainschule zu finden. Die Grünen sahnen 31 Prozent an der Bergschule ab und 30,8 Prozent an der Ostschule. Silcherschule und Friedrich-Voith-Schule sind die Hochburgen der Freien Wähler, wobei das zweite Wahllokal an der Voithschule den Linken die meisten Stimmen brachte (10,6 Prozent). Die DKP hatte ihr stärkstes Ergebnis an der Ostschule mit fast 5 Prozent. An der Mittelrainschule und Bergschule war die FDP am stärksten mit 4,6 Prozent. Die AfD bekam an der Raubuchschule mit 2,2 Prozent den meisten Zuspruch.

4 Mitglieder ein und derselben Familie im Gemeinderat, wenn auch nicht gleichzeitig. Das ist nicht alltäglich, in Heidenheim gleichwohl möglich: Von 1989 bis 2004 saß Anton Grath für die Freien Wähler im Gremium. Einer der Fraktionskollegen war zeitweilig sein Sohn Ulrich. Dieser errang 1999 erstmals ein Mandat und kandidierte jetzt nicht mehr. Ulrichs Bruder Martin gehörte zwischen 2004 und 2016 der Grünen-Fraktion an, ehe er in den Landtag wechselte. Und nun findet sich abermals der Name Grath unter den Ratsmitgliedern der Freien Wähler: Stephanie, Schwester von Ulrich und Martin, erhielt das Votum der Wähler.

39,4 Prozent beträgt die Frauenquote. Damit ist der Frauenanteil erneut angestiegen. Bisher lag er bei 32,4 Prozent. Auffallend: In der SPD-Fraktion sind die Frauen in der Mehrheit: Fünf der sieben Mandatsträger sind weiblich.

31 Stimmen fehlen Simon Abele zu Andreas Antoniuk, der für die Grünen mit 4432 Stimmen als letzter noch in den Gemeinderat eingezogen ist. Abele würde als erster in das Gremium nachrücken, falls einer der gewählten Stadträte ausscheiden sollte. Bei Abele war die Differenz im Vergleich zu den Nachrückern der anderen Listen am kleinsten. Nicht gereicht hat es für den SPD-Ortsverbandsvorsitzenden Florian Hofmann, der für die SPD als Nachrücker gesetzt ist. Bei der CDU ist Valerie Koch ganz knapp nicht eingezogen. Wie knapp zeigt die Tatsache, dass sie die gleiche Stimmenzahl wie Antoniuk bei den Grünen hat. Dass es für diesen reichte, lag am besseren Abschneiden der Grünen. Bei den Freien Wählern ist Christian Smejkal der erste Nachrückkandidat und bei den Linken Jutta Dorsch. Bei der DKP hat der Zweitplatzierte Wilhelm Benz deutlichen Abstand zum gewählten Reinhard Püschel. Klara Katharina Krägeloh ist bei der FDP die mögliche Nachrückkandidatin.