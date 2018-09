Heidenheim Wo der Wald Bauplätzen weichen muss

Heidenheim / Jens Eber

Während an einem Ort Bäume gefällt werden müssen, werden andernorts zum Ausgleich Felder aufgeforstet. Der Heidenheimer Gemeinderat inspizierte diese Veränderungen.

In eher städtischen Bereichen wird Wald häufig als Erholungs- und Naturraum betrachtet, mit hohem Wert für die Ökologie. In stärker ländlichen Gebieten überwiegt dagegen die Nutzfunktion des Waldes, vor allem als Holzlieferant. Mit dieser Tatsache ließe sich mutmaßlich begründen, warum die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am Freitag beim Begang des Stadtwaldes zu zwei Dritteln vertreten war, während sich die stärker wirtschaftsorientierten Mandatsträger der Freien Wähler die Gelegenheit zum kompetent geführten Waldspaziergang entgehen ließen. Jedenfalls: um Ökologie ging es dabei auch, aber nicht nur, denn der gut 1400 Hektar große Stadtwald soll Gewinn erwirtschaften.

Die Eichen wären geblieben

Ein Dutzend Ratsmitglieder und die Verwaltungsspitze nahmen Stadtförster Horst Bührle und Forstrat Pascal Hecht, Geschäftsbereichsleiter für den Kommunal- und Privatwald bei der Unteren Forstbehörde am Landratsamt Heidenheim, mit auf einen zweistündigen Gang, der am südlichen Rand der Reutenen begann und nach wenigen Meter schon wieder stoppte: Hier soll südlich der Ravensburger Straße ein neues Wohngebiet entstehen, ein Waldstreifen von etwa 50 Metern Breite muss dafür gerodet werden.

Dort stehen Fichten, die laut Bührle erntereif sind, außerdem Eichenaltholz, das ohne die Baupläne „noch geblieben wäre“. Auf weiten Teilen der Fläche steht so genannte Naturverjüngung, also junge Bäume, die aus dem herabgefallenen Samen alter Bäume gekeimt sind. Auf die Fragen aus dem Rat, ob dieser Wald wertvoll sei, antwortete Bührle: „Wald ist immer wertvoll.“

Die beiden Forstleute lösten aber auch den vermeintlichen Widerspruch auf, warum Fichtenwald im Ansehen der Waldprofis wieder zu steigen scheint. Fichtenbestände, so konnte man es in den letzten Jahrzehnten knapp zusammenfassen, werden entweder vom Borkenkäfern verheert, fallen bei Stürmen um oder fangen sich den zersetzenden Rotfäulepilz ein.

Die Rückkehr der Fichte

Das alles ist nicht falsch, dennoch soll im Stadtwald wieder mehr Augenmerk auf die Fichte gelegt werden, wie Bührle erklärte. Der Stadtwald ist zwar vor allem ein Buchenwald, weil Boden und klimatische Bedingungen für diese Laubbaumart gut geeignet sind. Nadelholzarten, vor allem Fichte, stehen nur auf einem Viertel der städtischen Waldfläche.

Südlich von Mergelstetten gibt es aber Bereiche mit tiefgründigen, lehmigen Böden, auf denen die flach wurzelnde Fichte guten Halt findet. Außerdem soll sie nicht mehr in Monokultur angepflanzt werden. Bührle will sie mit seinen Forstwirten vor allem dort fördern, wo sie in einem natürlichen Verbund mit stabilen Buchen steht. Laub und Nadelholz sollen sich also langfristig gemeinsam Halt geben. Denn, so der Stadtförster, die Fichte werde auch in Zukunft ihre wirtschaftliche Bedeutung haben, zumal sie als Nutzholz „unübertroffen“ sei.

Am Waldrand östlich des Buchhofs bekamen die Räte zudem die Fläche einer Erstaufforstung zu sehen. Dort ist auf 1,7 Hektar Fläche ein Ausgleich für die Waldflächen entstanden, die für ein Neubaugebiet an der Fuchssteige und den jüngsten Trainingsplatz des FCH geopfert wurden. In schützenden Wuchshüllen aus Plastik wachsen dort Ahorne und Eichen heran.

Den Umstand, dass Rodungsflächen nicht nur im gleichen Maße ersetzt, sondern auch durch weitere Maßnahmen ausgeglichen werden müssen, empfand Oberbürgermeister Bernhard Ilg als kritikwürdig. Die Heidenheimer Gemarkung sei schon zu rund zwei Dritteln mit Wald bewachsen, der Ausgleich für benötigte Wohnbau- oder Gewerbeflächen sei auf eigener Gemarkung in diesem Ausmaß kaum zu schaffen.

Was geschieht, wenn die Natur im Wald sich selbst überlassen bleibt, führte Bührle in einem so genannten Waldrefugium vor Augen. Auf rund 107 Hektar Fläche sind im Stadtwald größere alte Baumgruppen aus der Nutzung genommen, dort dürfen alte, teils sterbende Bäume stehen bleiben und nach dem Umstürzen langsam verrotten. Der Grund ist die Artenvielfalt: Es gebe im Wald allein rund 1500 Käferarten, die Totholz als Lebensraum benötigen. Diesen Arten wird so das Überleben gesichert.